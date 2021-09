Simona Halep și-a anunțat noul antrenor: Avem echipa completă

Simona Halep a anunţat ca va colabora la turneul de la Indian Wells cu antrenorul Adrian Marcu, cu care a mai lucrat în 2013.

"Domnul Dobre este în echipă şi a rămas în continuare, şi a venit şi domnul Marcu, avem echipa completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu şi întotdeauna am avut afinitate cu dumnealui, în 2013 am făcut rezultate foarte bune şi sper şi acum să facem treaba bună. (n.r. - dacă se poate antrena singură?) Nu, e greu! Singur nu poţi să te antrenzi la acest nivel, pentru că e presiune, e tensiune, emoţie înainte de meci şi trebuie să fie o persoană care are încredere şi eu să am încredere în persoana respectivă să-mi ofere linişte şi încredere că pot să joc un tenis bun. Eu tot timpul am nevoie de antrenor", a declarat Simona Halep, la plecarea în SUA, potrivit telekomsport.ro.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 14 WTA, a anunţat, miercurea trecută, despărţirea de antrenorul Darren Cahill.

"După şase ani minunaţi în care am lucrat împreună, eu şi Darren Cahill am decis că este timpul să încheiem relaţia noastră de colaborare. Mulţumesc pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis mai bună şi o persoană mai bună", a scris ea, pe reţelele de socializare.

Despre colaborarea cu Darren Cahill, Halep a declarat: "Au fost şase ani frumoşi, plini, doar că relaţia profesională s-a întrerupt, a fost un an greu cu pandemia, el nu a ajuns acasă deloc în nouă luni de zile, acum trebuia sa stea pentru off-season. Cred că s-a uzat puţin relaţia profesională şi am hotărât de comun acord să ne oprim. A ajuns la sfârşit relaţia, mi-a parut rău, am avut un gol în stomac, la fel şi el, dar suntem prieteni foarte buni şi mă bucur că am avut ocazia să câştig un prieten".

Despre posibilitatea ca Darren Cahill să o antreneze pe Emma Răducanu, Halep a afirmat: "Mi se pare o variantă bună pentru Darren, e o fată extraordinară, are un potenţial mare pentru a câştiga şi alte turnee de Grand Slam. Cred că se va odihni puţin (n.r. - Darren Cahill), apoi cred că va fi cu altcineva. Oricum, nu cred că vom fi vreodată adversari, vom rămâne prieteni pentru totdeaună".

