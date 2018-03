Simona Halep trăiește 'Visul American': Când va debuta românca la Indian Wells și ce sumă URIAȘĂ ar putea primi dacă va câștiga în California

Simona Halep ajunge în Statelor Unite pentru orima oară din postura de lider mondial. Românca se pregătește să facă senzație la Indian Wells şi Miami, turnee care împreună alcătuiesc "The Sunshine Double".

Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128 de poziţii, însă doar 96 dintre acestea vor fi ocupate. Cele 32 de favorite debutează direct în turul doi. În aceste condiţii, Simona Halep - principală favorită la Indian Wells, nu va juca primul meci mai devreme de vineri, 9 martie, anunță Prosport.ro.

Campioana de la Indian Wells va încasa un cec în valoare de un milion de dolari în 2018. În total, BNP Paribas Open are cel mai mare fond total de premiere WTA plus ATP dintre toate competiţiile care, în paralel, desfăşoară ambele întreceri (turneele de Mare Şlem intră sub egida ITF).

Miza financiară pentru Simona Halep şi celelalte jucătoare din Top 10 este suplimetată de WTA: dacă iau startul în toate cele patru turnee Premier Mandatory, vor primi la final de an un bonus în valoare de 450.000 de dolari, indiferent de câte meciuri joacă la fiecare dintre aceste turnee.

Campioana de la Indian Wells va fi răsplătită cu 1000 de puncte WTA. iar finalista - cu 650 puncte. Simona Halep are de apărat 65 de puncte, Caroline Wozniacki - 215 puncte de anul trecut, iar prin prezenţa în finală, românca îşi asigură matematic păstrarea numărului unu mondial, fără a depinde de rezultatul obţinut de daneză.

Cu siguranţă vă amintiţi momentele de la ceremonia de premiere de la Indian Wells 2015, când Simona s-a chinuit să ridice superbul trofeu de cristal inaugurat în 2008. Provocată de jurnalişti, Simona a spus zâmbind: “Sigur, am forţă să îl ridic” . A încercat, a zâmbit şi a fost nevoită să renunţe. “Câte kilograme are? E foarte greu! Vreau să mai joc la Miami, aşa că...”.