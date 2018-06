Simona Halep vorbește despre cel mai greu moment: 'Am simțit că pierd, dacă nu schimb ceva'

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost prezentă, miercuri, la o conferinţă de presă a unuia dintre sponsori, cu ocazia lansării unei noi campanii, şi a vorbit despre momentul în care a simţit că poate pierde finala de la Roland Garros, pe care a câştigat-o în cele din urmă.

Halep a participat miercuri la un eveniment caritabil organizat de fundaţia "Salvaţi Copiii" şi care se intitulează "Job pentru o secundă" ce se adresează copiilor născuţi prematur. Simona a spus că a avut un moment de cumpănă în finala cu Sloane Stephens, când a simţit că poate pierde a treia finală la Roland Garros, scrie mediafax.ro.

"Pot să spun că în finală la set şi 2-0 am simţit că, dacă nu o să schimb ceva, o să pierd din nou finala. Atunci am schimbat soarta meciului şi am simţit victoria. Şi pentru mine contează o secundă, poate schimba soarta meciului", a dezvăluit Halep.

După două finale pierdută la Roland Garros, Halep a reuşit să o câştige pe a treia: 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens (SUA). Românca a arătat un spirit extraordinar reuşind să revină după ce a fost condusă cu set şi 2-0. Ion Ţiriac nu a rămas impasibil la revirimentul Simonei. Simona Halep este prima jucătoare din Romania care câştigă un turneu de Grand Slam după Virginia Ruzici care a triumfat în 1978, tot la Roland Garros.

