Simonis: PSD a făcut un apel la Guvern să vină cu un plan de măsuri; suntem dispuşi să le adoptăm în Parlament de urgenţă

PSD a făcut un apel la Guvern pentru a veni cu un plan de măsuri de combatere a situaţiei create de noul coronavirus, acesta urmând să fie adoptat de urgenţă în Parlament, a declarat, marţi, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis.

El a spus că nu se pune problema în acest moment ca activitatea Parlamentului să fie suspendată.

"Am făcut un apel la Guvern în care am solicitat să vină cu un plan de măsuri pe care suntem dispuşi de urgenţă să le adoptăm în Parlament, având în vedere că Guvernul este interimar, demis şi nu poate emite ordonanţe de urgenţă. Fac referire la una. Am primit în cursul zilei de astăzi de la dr. Raed Arafat o solicitare de modificare a legislaţiei prin care să încercăm să gestionăm stocul de medicamente şi de materiale sanitare, de exemplu. Suntem dispuşi ca săptămâna aceasta, săptămâna viitoare să adoptăm această iniţiativă, această măsură şi altele pe care le primim de la profesionişti în domeniu, cum este domnul Arafat, dar şi de la guvernul acesta în care nu avem foarte mare încredere, însă situaţia este extrem de gravă şi va trebui să ne implicăm cu toţii să găsim soluţii pentru a le remedia", a afirmat Simonis, la Parlament.

El a spus că Parlamentul trebuie să implementeze măsurile necesare pentru toată populaţia, în acest context.

Întrebat dacă ia în calcul suspendarea activităţii Parlamentului pentru o perioadă, Simonis a spus: "Nu m-aş pripi, totuşi avem voturi importante săptămâna aceasta, votul de joi este extrem de important, în măsura în care cei de la PNL îşi vor respecta angajamentele".

Simonis a menţionat că nu se pune problema reducerii programului de lucru la Parlament.

"Nu mă număr printre cei care susţin reducerea programului de lucru, dacă mă întrebaţi pe mine, eu cred că şi aşa este redus.(...) Nu aş vrea să mă aventurez în a da declaraţii acum, ne pripim, orice scenariu este deschis până la urmă, doar că trebuie restricţionată activitatea în Parlament după ce am implementat toate măsurile eficiente pentru a proteja populaţia, acesta trebuie să fie principalul obiectiv în perioada următoare", a adăugat Simonis.