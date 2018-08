Sindicaliștii din închisori, acuzații DURE după moartea lui Stan Mustață: Ministrul Justiției cunostea informatii de natura a clarifica circumstantele decesului

Federația Sindicatelor din ANP susține, referitor la decesul fostului judecător Stan Mustață, că ministrul Justiției, Tudorel Toader, are informațiile de natura a clarifica circumstantele decesului, dezinformând publicul.

"Ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, declara recent ca a cerut controale la Penitenciarele Jilava, Rahova si Giurgiu ca urmare a decesul detinutului Stan Mustata, desi acestea se declanseaza, din oficiu, de catre Parchet la orice deces al unei persoane custodiate, indiferent de motivele aparente.

O reactie extrem de nepotrivita, avand in vedere ca acesta cunostea informatii de natura a clarifica circumstantele decesului, un aspect important fiind cel referitor la conexiunea eronata facuta intre transferul detinutului si decesul care a avut loc o luna mai tarziu, pe fondul unor afectiuni cronice.

Fostul judecator Stan Mustata a decedat in data de 08 august 2018, in jurul orei 22.15, la Sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Nefrologie Carol Davila, in dimineata zilei urmatoare ministrul Toader fiind informat in amanunt de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor referitor la acest eveniment.

Consideram asdar ca ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, nu si-a respectat obligatia de informare corecta a publicului si a incercat sa se scoata in mod cinic din ecuatia responsabilitatii pentru eventualele nereguli si probleme de sistem, una fiind chiar masura recenta a acestuia de a reorganiza Serviciul medical din penitenciare intr-unul de supraveghere medicala, in pofida opozitiei exprimate de catre specialisti", arata FSANP intr-un comunicat de presa.