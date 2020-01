Sindicaliștii critică intențiile lui Florin Cîțu, care anunțase o REVOLUȚIE în ANAF: Nu se poate face așa

Reducerea evaziunii fiscale şi creşterea sumelor încasate la bugetul de stat nu se pot face prin luarea unor măsuri tocmai împotriva instituţiei care are atribuţii în aceste domenii, avertizează reprezentanţii Sindicatului Naţional "Meridian", într-un comunicat de presă, informează Agerpres.

"Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat că vrea să declare evaziunea fiscală ca problemă de securitate naţională în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. De asemenea acesta doreşte să reorganizeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală până la jumătatea anului curent. În acest sens vrea să facă şi unele economii, printre măsurile avute în vedere aflându-se desfiinţarea Antifraudei Fiscale şi reducerea cu peste 2.000 a numărului de inspectori fiscali. De altfel măsurile anunţate nu sunt unele noi, pentru că reorganizarea Fiscului a mai avut loc şi acum 7 ani, în anul 2013, când a fost desfiinţată Garda Financiară, iar la baza acestei decizii a stat, ca şi acum, lupta împotriva evaziunii fiscale şi aducerea mai multor bani la buget (...) Mai mult decât atât, atunci s-a făcut un împrumut la Banca Mondială de 70 milioane de euro şi acum se constată că aceste măsuri nu au dat rezultatele aşteptate, fiind cheltuite din creditul primit aproape 20 de milioane euro care acum trebuie date înapoi. Reducerea evaziunii fiscale şi creşterea sumelor încasate nu se poate face prin luarea unor măsuri tocmai împotriva instituţiei care are atribuţii în aceste domenii. Desfiinţarea unor structuri organizatorice, continua reorganizare a ANAF, menţinerea deficitului de personal şi alte măsuri de conjunctură luate au făcut din Fiscul românesc o instituţie tot mai vulnerabilă", afirmă sindicaliştii.



Potrivit sursei citate, la ora actuală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ar trebui consolidată, în paralel cu îmbunătăţirea legislaţiei fiscale cu care lucrează, pentru a apărea şi rezultatele aşteptate.



"Totodată, se pare că reducerea unor drepturi salariale pentru angajaţii de la stat, cum sunt indemnizaţia de hrană, voucherele de vacanţă şi anumite sporuri, nu sunt de ajuns pentru ca Guvernul să diminueze deficitul. Acum se trece şi la eliminarea unor posturi de bugetari, primii pe listă fiind inspectorii fiscali, adică tocmai aceia care aduc cele mai importante venituri la bugetul de stat. În asemenea momente, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ar trebui consolidată, îmbunătăţită legislaţia fiscală cu care lucrează, dotată cu toate mijloacele logistice necesare pentru desfăşurarea activităţii şi numai atunci vor veni rezultatele aşteptate din partea acesteia", susţin oficialii "Meridian".



Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că reorganizarea ANAF vizează şi eliminarea a 150 de posturi de conducere şi a aproape 2.000 de posturi din structură, iar odată cu informatizarea instituţiei nu o să mai fie nevoie de atât de mult personal.



"În ANAF apare un departament la care ţin foarte mult, un departament de statistică care este ceva pe care cam toate ţările le au. Acolo se va face, de fapt, analiza de risc. Acest lucru îl vor face algoritmi şi statisticieni, nu oameni care cunosc oameni şi au inamici sau prieteni. Reorganizarea ANAF înseamnă, în acelaşi timp, eliminarea a 150 de posturi de conducere şi a aproape 2.000 de posturi din structură. De asemenea, înseamnă Antifrauda care trece sub Inspecţia Fiscală, deci trei vicepreşedinţi în loc de patru. Rămâne discuţia despre Vamă, dar şi acolo vor fi schimbări. Pe de o parte, vreau să fac economii, pentru că odată cu informatizarea ANAF nu o să mai am nevoie de atât de mult personal. Vreau ca, până la jumătatea anului, ANAF să fie informatizat. Vorbim despre casele de marcat, o chestiune aşa de simplă... Să legăm casele de marcat la sistemul ANAF. Am făcut tot sistemul privat să cumpere case de marcat sofisticate, dar ANAF nu are sistemul gata. A trebuit să prorog acest lucru, pentru că altfel trebuia să dau amenzi oamenilor. Trebuie să mergem în CSAT pentru a grăbi lucrurile. Obiectivul meu este să ai maxim un control pe an, complex", a spus Cîţu, la Digi 24.



Ministrul de resort a punctat, în acelaşi timp, că procesul de informatizare al ANAF trebuie grăbit, pentru că România este ruşinea Europei la acest capitol.



"Evaziunea fiscală este o problemă despre care se vorbeşte an de an. Bugetul este construit conservator, nu am supraestimat veniturile. Dacă e ceva în plus, fantastic, dar nu vreau să ajung acolo. Singura soluţie pe care o văd de a creşte veniturile la buget este informatizarea. Este cea mai onestă şi cea mai simplă soluţie, pentru că nu foloseşte subiectivismul uman. Ce să fac? Să iau armatele de la antifraudă şi ANAF să le trimit peste oameni? Mie îmi trebuie un sistem care să lucreze fără subiectivism şi să aducă bani la buget. Am două obiective cu CSAT-ul: evaziunea fiscală este o problemă de securitate naţională şi în al doilea rând trebuie să grăbim procesul de informatizare. Am rămas singura ţară, ultima ţară. Bulgaria, Polonia, Ungaria, toţi ne-au luat-o înainte în ceea ce priveşte informatizarea ANAF. Suntem de ruşinea Europei. Tot sectorul privat este informatizat. Cum ieşi din sistemul public şi te duci în privat, vezi asta", a precizat şeful de la Finanţe.