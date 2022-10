Sindicaliștii îi cer lui Klaus Iohannis să se lupte pentru români la Praga: 'Urmaţi exemplul Germaniei şi creşteţi salariul minim acum'

CNS Cartel Alfa solicită autorităţilor creşterea imediată a salariului minim în România, după modelul Germaniei, menţionând că sindicatele din Europa cer deja şefilor de state şi guverne măsuri urgente pentru combaterea crizei costurilor de trai, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

"Urmaţi exemplul Germaniei şi creşteţi salariul minim acum. Directiva privind salariul minim şi negocierile colective a primit ieri aprobarea finală după un proces legislativ de doi ani şi o campanie lungă a sindicatelor. România, la fel ca toate statele membre, trebuie acum să ia măsuri pentru a avea legi şi practici în vigoare la timp astfel încât să fie respectat termenul de doi ani pentru transpunerea directivei", susţin sindicaliştii.Conform sursei citate, Directiva a fost adoptată oficial la întâlnirea miniştrilor de finanţe din cadrul Consiliului Europei."Confederaţia Europeană a Sindicatelor a făcut un apel ca statele membre să urmeze imediat exemplul Germaniei, prin creşterea salariilor. Germania s-a aflat printre statele membre UE în care salariul minim a fost stabilit sub pragul UE de risc de sărăcie (60% din salariul median naţional), precum şi sub 50% din salariul mediu", se menţionează în comunicat.La 1 octombrie, Germania şi-a majorat salariul minim de la 10,45 euro pe oră la 12 euro pe oră, o creştere cu 15% pentru 6,64 milioane de lucrători.Potrivit Cartel Alfa, Directiva va însemna că "statele membre vor trebui să verifice caracterul adecvat al salariilor minime legale, ţinând cont de puterea de cumpărare şi de costul vieţii."La nivel naţional, valoarea salariului minim acoperă doar jumătate din costurile de trai şi este nevoie de creşteri rapide şi susţinute pentru a asigura un nivel adecvat al salariilor", se precizează în document.Totodată, statelor membre li se va cere să promoveze negocierea colectivă şi să combată distrugerea sindicatelor, iar ţările cu o acoperire a negocierilor colective sub 80% va trebui să elaboreze un plan de acţiune pentru a sprijini negocierea colectivă."Reamintim aici că în România, nivelul de acoperire al negocierilor colective este în prezent foarte scăzut, doar 20% dintre lucrători beneficiind de prevederile unui contract colectiv de muncă. Astfel modificarea Legii dialogului social (L62/2011) pentru deblocarea negocierilor colective la toate nivelurile este urgentă, aceasta fiind şi un jalon în cadrul PNRR, cu termen până la sfârşitul anului", susţin sindicaliştii.Conform Cartel Alfa, implicarea sindicatelor în stabilirea şi actualizarea salariilor minime statutare trebuie consolidată."Această zi marchează sfârşitul unui proces legislativ îndelungat, dar nu se poate sărbători până când această directivă nu va aduce bani în buzunarele oamenilor. Nu există absolut nicio scuză pentru ca statele membre să aştepte doi ani pentru a oferi un salariu decent, criza costului vieţii cere ca guvernele să intervină imediat", a afirmat secretarul general adjunct al Confederaţiei Europene a Sindicatelor, Esther Lynch, citat în comunicat.El a subliniat că Guvernele ar trebui să urmeze exemplul Germaniei şi să adopte măsuri acum pentru a creşte salariul minim legal şi, de asemenea, pentru a promova negocierile colective ca cea mai bună modalitate de a asigura o remuneraţie cu adevărat echitabilă.Vineri, pe 7 octombrie, are loc la Praga reuniunea informală a Consiliului European.CNS Cartel ALFA a transmis o scrisoare preşedintelui Klaus Iohannis, despre necesitatea de a susţine adoptarea de măsuri urgente la nivelul Uniunii Europene pentru combaterea crizei costurilor de trai.Conform documentului, CNS Cartel ALFA solicită şefului statului să ceară măsuri urgente la nivelul Uniunii Europene pentru a garanta, printre altele, creşteri salariale pentru a face faţă creşterii costurilor de trai şi pentru ca lucrătorii să primească o parte echitabilă din câştigurile de productivitate, precum şi măsuri de promovare a negocierilor colective, drept cea mai bună modalitate de a obţine o remuneraţie corectă şi o economie durabilă.Totodată, sindicaliştii solicită plăţi destinate persoanelor care "se luptă să-şi permită facturile la energie, să pună mâncare pe masă şi săplătească chiria; dreptul la hrană şi un cămin cald sunt drepturi ale omului şi trebuie protejate"."Nu se poate ca oamenii aflaţi în sărăcie să plătească facturi inaccesibile. Trebuie să existe o interzicere a deconectărilor", susţin reprezentanţii sindicatului.Aceştia consideră necesare plafoane de preţ, în special pentru costul facturilor la energie, şi o taxă pe profiturile excesive din energie şi ale altor companii, astfel încât să nu li se permită să speculeze această criză, împreună cu alte măsuri pentru a opri profiturile imorale, cum ar fi reducerea dividendelor, şi pentru a preveni specula cu preţurile alimentelor.Pe listă se mai află "măsuri naţionale şi europene de sprijin anticriză pentru protejarea veniturilor şi locurilor de muncă în industrie, servicii şi sectorul public, inclusiv măsuri de tip SURE pentru protejarea locurilor de muncă, veniturilor şi pentru finanţarea măsurilor sociale pentru a face faţă acestei crize şi proceselor de tranziţie justă".Sindicaliştii mai doresc reformarea funcţionării pieţei energetice a UE. "Recunoaşteţi că energia este un bun public şi investiţi pentru a aborda cauzele fundamentale ale crizei, cum ar fi investiţiile insuficiente în energia verde şi consecinţele privatizării", se mai precizează în document.Totodată, se solicită participarea sindicatelor la elaborarea şi implementarea de măsuri împotriva crizei prin dialog social. "Aceasta este metoda dovedită de a gestiona cu succes crizele", se mai spune în comunicat.Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa" a luat fiinţă în 1990 şi reuneşte 38 de federaţii sindicale la nivel de sector şi coordonează activitatea a 42 de filiale teritoriale, interprofesionale.