Sindicatele din învăţământ: Prim-ministrul ne tot 'ameninţă' că se întâlneşte cu noi, dar nimic concret/ Ce avertisment primește Guvernul

Învăţământul preuniversitar se îndreaptă către o grevă generală, în cazul în care Guvernul va continua să ignore sindicatele din educaţie, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, în timpul grevei de avertisment la care au participat angajaţii celor două mari federaţii sindicale din învăţământul preuniversitar.

"Conform semnalelor noastre, greva de astăzi decurge bine, toată lumea e pe baricade. E greu de spus în câte unităţi de învăţământ s-a făcut grevă, pentru că faţă de ce ştiam acum 2-3 zile, semnalele sunt că tot mai multe şcoli s-au alăturat, adică şi cei nehotărâţi participă. Sunt multe şcoli care protestează, cele mai multe şcoli participă la grevă. Greva are loc la locul de muncă, s-au luat măsuri astfel încât elevii să fie în siguranţă, nu se predă, nu se ascultă absolut nimic, asta este greva. Mai problematic este la grădiniţă, acolo treaba e mai delicată, cu copiii mici trimişi la grădiniţă, acolo au program de masă... Educatoarele şi-au făcut treaba, adică e tot avertisment, dar i-au supravegheat pe copii, că nu aveau altfel cum", a afirmat Simion Hancescu.Preşedintele FSLI a subliniat că sindicatele din învăţământ solicită de aproape o lună şi jumătate o întrevedere cu prim-ministrul."Prim-ministrul ne tot 'ameninţă' că se întâlneşte cu noi, dar nimic concret. Din 6 decembrie tot cerem această întâlnire, iată că sunt multe zile de atunci şi nu s-a pus în practică deocamdată. Oamenii aşteaptă totuşi un punct de vedere, să vadă un dram de bunăvoinţă - sunt speranţe în acest an (pentru majorarea salariilor, n.r.)? Nu sunt? Se va întâmpla ceva în a doua parte a anului, putem veni cu o suplimentare dacă încasările bugetare în a doua parte a anului sunt în regulă? Dar deocamdată această politică a struţului nu e benefică, iar la cât de porniţi şi de revoltaţi sunt oamenii, şi după cum s-au pronunţat în urma referendumului, se conturează o grevă generală. Dacă Guvernul va fi impasibil mai departe, ne îndreptăm către o grevă generală. Vom stabili exact momentul acestei greve, ca să fie şi de impact. Este îmbucurător faptul că părinţii şi-au exprimat public sprijinul şi ne dau dreptate, şi ei recunosc că dreptatea este de partea noastră", a menţionat Simion Hancescu.Liderul FSLI a subliniat că România este pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte finanţarea învăţământului."Noi cu ministrul Educaţiei vorbim zilnic, problema e în altă parte, nu la Ministerul Educaţiei. Problema este la Guvern, la Finanţe. Ministerul Educaţiei este bine intenţionat, ministrul a şi spus public că avem dreptate şi salariile sunt mici în învăţământ, complet neatractive. Deci avem Ministerul Educaţiei de partea noastră. Orice om raţional trebuie să fie de partea noastră şi eu am speranţa că întreaga societate trebuie să sprijine acest demers al nostru, pentru că educaţia este bunul tuturor, până la urmă şi avem nevoie de un învăţământ de calitate. Nu e vorba numai de salariile noastre, e vorba şi de infrastructură, de finanţarea generală a învăţământului, care lasă de dorit. Suntem pe penultimul loc în Europa în acest moment, în ceea ce priveşte finanţarea învăţământului", a încheiat Simion Hancescu.La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "SPIRU HARET", Marius Nistor, a confirmat, pentru AGERPRES, că dacă Guvernul nu va discuta cu sindicatele din educaţie, există premisele declanşării grevei generale."Greva de avertisment decurge foarte bine - eu am mers prin şcoli şi merg şi prin alte unităţi de învăţământ, iar colegii şi-au exprimat solidaritatea în privinţa susţinerii revendicărilor, care au fost aduse la cunoştinţa prim-ministrului şi sunt dispuşi să meargă mai departe în situaţia în care nu va exista o reacţie clară din partea Executivului, cu soluţii pentru rezolvarea problemelor deja înaintate. (...) Orice tip de acţiune este posibilă mai departe. Dacă se va discuta cu reprezentanţii Guvernului, colegii noştri vor fi ţinuţi la curent, iar ei decid fiecare pas pe care îl vom face. Ei ne spun dacă mergem mai departe sau nu. Dacă nu există nicio reacţie (de la Guvern, n.r.), există clar premisele declanşării grevei generale. În şcolile în care am fost până în momentul de faţă, mesajul colegilor a fost destul de ferm: mergem până la capăt", a declarat Marius Nistor.Liderul FSE "SPIRU HARET" a precizat că mulţi angajaţi din educaţie care nu sunt membri de sindicat au susţinut greva de avertisment."Nu avem niciun răspuns la această oră de la Guvern, am fost mai preocupaţi în acest interval de timp să fim alături de colegii noştri şi să monitorizăm modul în care se desfăşoară această acţiune, pentru că trebuie să fim atenţi şi la ceea ce se întâmplă cu copiii, mai ales cu cei care sunt în învăţământul preşcolar şi primar. Deci aşteptăm să vedem reacţiile Executivului. Premierul a declarat săptămâna trecută că în această săptămână organizează o întâlnire cu reprezentanţii structurilor din învăţământ. Aşteptăm şi noi să se concretizeze, pentru că nu avem niciun semnal din partea Guvernului până la această oră. Am avut azi surpriza astăzi să constatăm că sunt nemembri de sindicat care susţin demersul în cauză", a afirmat Marius Nistor.Salariaţii din învăţământul preuniversitar membri ai celor două federaţii reprezentantive - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "SPIRU HARET" au declanşat miercuri o grevă de avertisment între orele 11:00-13:00.