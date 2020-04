Singurul campionat în curs de desfășurare din Europa va transmis de Look Plus

Look Plus va transmite meciuri în direct din singurul campionat de fotbal european care se mai desfăşoară în acest moment, cel din Belarus potrivit news.ro.

În acest weekend postul TV va transmite 3 meciuri după următorul program:

Torpedo-BelAZ Zhodino - Energetik-BGU - sâmbătă, 11.04, ora 16.00 - ora României

Gorodeya - Dinamo Minsk - sâmbătă, 11.04, ora 18.00 - ora României

Minsk - BATE Borisov - duminică, 12.04, ora 15.00 - ora României

Lansate sub umbrela trustului Clever Media Network, Look Plus, Look Sport, LookSport 2 şi LookSport 3 sunt patru canale TV cu emisie la nivel naţional axate pe transmiterea celor mai apreciate competiţii sportive locale şi internaţionale.

Clever Media Network operează în prezent cinci staţii de televiziune (LOOK PLUS, LOOK SPORT, LOOK SPORT 2, LOOK SPORT 3 şi PROFIT.RO) şi deţine drepturile de difuzare pentru cele mai importante competiţii fotbalistice de pe continent (UEFA Champions League şi UEFA Europa League), dar şi pentru Casa Pariurilor Liga I, Liga II, LaLiga, SerieA, Bundesliga, Ligue 1, Cupa României, Cupa Italiei, Cupa Turciei şi partidele derby din puternicele campionate ale Turciei, Belgiei, Olandei, Scotiei, Cehiei şi Portugaliei.