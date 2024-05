SIPEX, afaceri de 69,3 milioane de lei în primul trimestru, în creştere cu 10%

SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale şi finisaje pentru construcţii din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti în piaţa AeRO, a înregistrat o cifră de afaceri de 69,3 milioane de lei în primul trimestru al anului în curs, în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, susţinută de majorarea vânzărilor în toate cele trei canale de distribuţie, potrivit rezultatelor financiare ale companiei, remise marţi AGERPRES.

Activitatea din canalul B2B a adus cea mai mare contribuţie, cu un avans al vânzărilor de 17%. De asemenea, au fost înregistrate creşteri de 9% ale vânzărilor prin canalul Magazin & Online şi de 5% ale vânzărilor prin canalul Retail.

"Anul 2024 a venit cu o serie de provocări şi schimbări pe care le-am anticipat şi pentru care am început să ne pregătim. Am continuat să ne consolidăm poziţia în piaţă, cu accent pe segmentul B2B, care reprezintă peste 40% din totalul vânzărilor noastre. În primul trimestru am majorat stocurile pentru a face faţă cererii crescute şi ne-am adaptat strategia şi acţiunile pentru a pregăti creşterea marjei în trimestrele următoare", a declarat directorul general al companiei, Irinel Gheorghe.

În schimb, rezultatul net înregistrat de companie în primul trimestru al anului 2024 a fost negativ, influenţat de creşterea cheltuielilor operaţionale, în special a celor legate de achiziţionarea de mărfuri, salarii, utilităţi, precum şi de noul impozit minim pe cifra de afaceri.

În data de 17 mai 2024, începând cu ora 10:00, compania organizează a doua ediţie a evenimentului Ziua Investitorilor SIPEX la primul centru logistic deschis de companie în Ariceştii Rahtivani, Ploieşti.

SIPEX operează cu un model de afaceri integrat, organizat în trei linii de afaceri: vânzare şi distribuţie de materiale şi finisaje pentru construcţii, prestări servicii (consultanţă tehnică) şi vânzare de produse finite colorate.

Distribuţia se realizează prin cele trei canale: retailul tradiţional - magazine de diferite dimensiuni, cu excepţia celor DIY (Do It Yourself), cu vânzare prin agenţi dedicaţi; business to business (corporate) - societăţi de construcţii, dezvoltatori, instituţii de stat sau private, echipe de meseriaşi şi persoane fizice care construiesc în regie proprie sau îşi renovează proprietăţile, iar din 2019 compania are un canal dedicat acestui segment, www.sipexcomenzi.ro, cu scopul de a simplifica procesul de vânzare şi de a reduce costurile operaţionale, prin oferirea unor facilităţi self-service; magazin online propriu - cu aplicaţie de mobil, tabletă şi laptop, aplicaţie ce repartizează comenzile către cele mai apropiate puncte de lucru, astfel încât livrarea să se facă într-un timp cât mai scurt.

Strategia SIPEX este construită în jurul următoarelor direcţii: diversificarea portofoliului de produse, dezvoltarea şi extinderea punctelor de lucru existente şi deschiderea unor centre de distribuţie noi, ajustarea politicii de personal cu accent pe retenţia angajaţilor.

Compania analizează deschiderea unei unităţi de producţie, cu finanţare din fonduri europene, în comuna Ariceştii Rahtivani, pentru care a făcut primii paşi prin achiziţionarea în 2023 a unui teren în suprafaţă de 7,5 hectare.

De-a lungul celor 27 de ani de activitate, SIPEX a construit parteneriate pe termen lung, are aproximativ 300 de angajaţi, deţine 12 centre logistice şi un parc auto de 191 de autovehicule. Punctele de lucru şi de desfacere ale companiei sunt: Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ilfov (Pantelimon), Focşani, Piatra Neamţ, Prahova (Ariceştii Rahtivani), Râmnicu Vâlcea, Suceava, Timişoara.

SIPEX a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti în piaţa AeRO în 3 iunie 2022 în urma unui plasament privat prin care a atras 10,6 milioane de lei de la 54 de investitori, iar începând cu 20 martie 2023 acţiunile companiei au intrat în structura indicelui BETAeRO.