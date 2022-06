Sir Paul McCartney continuă să facă istorie - Cel mai vârstnic cap de afiş de la Festivalul Glastonbury

Sir Paul McCartney, care va urca sâmbătă pe scena Festivalului Glastonbury, va deveni cel mai vârstnic artist solo cap de afiş din istoria celebrului eveniment muzical din Marea Britanie. Concertul său va avea loc la o zi după cel al cântăreţei Billie Eilish, în vârstă de 20 de ani, care va deveni cel mai tânăr cap de afiş solo din istoria festivalului, informează luni DPA/PA Media.

Festivalul, care a fost anulat în ultimii doi ani din cauza pandemiei de coronavirus, va reveni în acest an, cu fostul membru al formaţiei The Beatles cap de afiş sâmbătă seara, pentru a doua oară pe scena Pyramid, după o reprezentaţie din 2004.Spectacolul va avea loc la exact o săptămână după ce artistul, cu o carieră de peste 60 de ani în muzică, a sărbătorit, la 18 iunie, împlinirea vârstei de 80 de ani.În luna mai, McCartney a declarat că turneul său şi concertul de la Festivalul Glastonbury din acest an vor abunda în hituri din perioadele sale petrecute în trupele The Beatles şi Wings, dar vor conţine şi unele dintre cele mai cunoscute materiale solo ale sale.Vorbind în timpul repetiţiilor, artistul a glumit spunând că majoritatea persoanelor din public "au plătit bani buni, şi-au adus mamele şi taţii" şi nu vor să audă piesele lui mai puţin cunoscute.Spectacolul susţinut de Paul McCartney pe scena festivalului se preconizează că va atrage o mulţime considerabilă, ce ar putea rivaliza cu publicul numeros care a fost prezent la concertele The Rolling Stones, în 2013, şi Adele, în 2016.