Sirenele răsună din nou în Ucraina: mai multe orașe se pregătesc de impact

Sirene antiaeriene răsună, marţi dimineaţă, în mai multe oraşe din Ucraina, care se confruntă cu a şasea zi de război contra invaziei Rusiei.

Potrivit The Kyiv Independent, sirenele se aud la Rivne, Ternopîl, Vinniţia şi Volin.

Locuitorii sunt sfătuiţi să meargă la cel mai apropiat adăpost.

Explozii puternice au fost auzite la Herson, în sudul Ucrainei. Se crede că ar veni dinspre aeroport. Imagini din satelit arată un convoi de tancuri şi blindate pe 64 de kilometri care se îndreaptă spre Kiev, potrivit BBC.

Primarul oraşului Harkov, Igor Terekhov, a precizat că cel puţin nouă persoane au fost ucise şi 37 rănite într-o zi, după bombardamente.

"Doar azi, 37 de persoane au fost rănite, inclusiv 3 copii. Patru persoane au ieşit din adăposturi pentru apă şi au murit. O familie, doi adulţi şi trei copii au ars de vii într-o maşină. Este oribil", a spus Terekhov, potrivit biroului ucrainean al BBC.

"Oraşul Harkov nu a cunoscut niciodată asemenea distrugeri în istoria recentă", a afirmat primarul.

