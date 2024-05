Siri Hustvedt, o romancieră, a declarat că a fost 'jefuită' de 'demnitatea sa' atunci când o prietenă a anunţat pe prima despre moartea soțului

Siri Hustvedt, o romancieră şi eseistă americană, al cărei soţ, scriitorul Paul Auster, a murit marţi, a declarat joi că a fost "jefuită" de "demnitatea sa" atunci când o prietenă a cuplului a anunţat pe prima pagină a cotidianului The New York Times moartea celebrului scriitor newyorkez, informează AFP, citat de Agerpres.

"Eram naivă, dar îmi imaginam că eu voi fi persoana care urma să anunţe moartea soţului meu, Paul Auster", a declarat pe Instagram scriitoarea Siri Hustvedt, care a dezvăluit în martie 2023 cancerul pulmonar cu care fusese diagnosticat soţul ei.

Paul Auster, romancier prolific, poet şi scenarist de film, propulsat pe scena literară internaţională de seria sa intitulată "Trilogia newyorkeză", "a murit în această seară în locuinţa sa, în mijlocul celor dragi", printre care se aflau Siri Hustvedt şi fiica lor, Sophie Auster, din cauza complicaţiilor unui cancer pulmonar, la vârsta de 77 de ani", a dezvăluit The New York Times marţi seară cu puţin timp înainte de miezul nopţii, citând o prietenă de familie a soţilor Auster, scriitoarea şi jurnalista americană Jacki Lyden."Ne-a fost furată această demnitate. Nu cunosc toate detaliile, dar ştiu un lucru: a fost ceva greşit", a denunţat Siri Hustvedt, în vârstă de 69 de ani, autoare a numeroase romane şi eseuri, cum ar fi "The Blindfold" şi "The Summer Without Men".Paul Auster "a murit la casa sa din Brooklyn într-o cameră pe care o iubea, biblioteca, alături de noi, înconjurat de familia sa, pe 30 aprilie 2024 la ora 18:58", a precizat scriitoarea americană pe contul ei de Instagram."Am descoperit la scurt timp după aceea că, chiar înainte ca trupul lui să fie dus la casa funerară, vestea morţii sale a circulat în mass-media şi au fost publicate necrologuri. Nici eu, nici fiica noastră Sophie, nici ginerele nostru Spencer, nici surorile mele, pe care Paul le iubea ca pe propriile surori şi care au fost acolo atunci când el a murit, nu am avut timp să realizăm durerea acestei pierderi", adăugat Siri Hustvedt."Niciunul dintre noi nu a putut să îi sune sau să le trimită un e-mail celor dragi înainte ca toată acea nebunie să înceapă pe internet", se plânge ea.Siri Hustvedt a dezvăluit în martie 2023 cancerul pulmonar cu care a fusese diagnosticat Paul Auster.La sfârşitul lunii august, într-un mesaj emoţionant pe Instagram, însoţit de o fotografie din tinereţea cuplului, ea deplângea faptul că soţul ei "nu a părăsit Cancerland" şi că "devenit vârstnic", "copilăria, tinereţea şi vârsta adultă" sunt de acum "în urma lui"."Paul nu a părăsit niciodată Cancerland. Potrivit cuvintelor (filosofului Soren) Kierkegaard, aceasta a fost maladia morţii", a concluzionat Siri Hustvedt, citând titlul unui tratat al celebrului teolog danez din secolul al XIX-lea.