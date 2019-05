Sistemele informatice CNAS și ANAF, propuse a fi realizate în parteneriat public-privat

Platforma informatică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și sistemul informatic pentru administrare fiscală la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) sunt propuse a fi realizate în parteneriat public-privat, conform unui proiect de act normativ al Comisiei de Prognoză, potrivit mediafax.

Proiectul privind platforma informatică a ANAF are în vedere implementarea, migrarea de date şi operarea acestui sistem precum şi interconectarea sa cu celelalte platforme sau sisteme informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce va include, dar nu se va limita la: subistemele de rezilienta si recuperare date in caz de incidente sau dezastre, subsistemul de stocare de date, comunicaţii şi securitate, pachetul de aplicaţii, precum şi subsistemul de baze de date. Operarea va fi realizată de către societatea de proiect cu respectarea cerinţelor stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. Se estimează că investiţia în realizarea sistemului informatic pentru administrare fiscală este de maxim 150 milioane euro

Proiectul privind platforma informatică a CNAS are în vedere proiectarea, implementarea, migrarea de date şi operarea acestui sistem precum şi interconectarea sa cu celelalte platforme sau sisteme informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce va include, dar nu se va limita la:subistemele de rezilienta si recuperare date in caz de incidente sau dezastre, subsistemul de stocare de date, comunicatii şi securitate, pachetul de aplicaţii, precum şi subsistemul de baze de date. Operarea va fi realizată de către societatea de proiect cu respectarea cerinţelor stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. Se estimează că investiţia în realizarea platformei informatice a CNAS este de maxim 100 milioane euro.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018, proiectele strategice de investiţii în parteneriat public-privat care sunt pregătite de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză trebuie aprobate prin Hotărâre de Guvern. Proiectul de hotărâre propune completarea listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat publicprivat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în calitate de unitate centrală de fundamentare şi atribuire pentru proiectele strategice de investiţii realizate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, cu trei noi proiecte strategice.

Al treilea proiect privește realizarea unui centru multifuncţional pentru educaţie şi sănătate. Proiectul prevede construirea unei comunități școlare care să promoveze educația permanentă, sănătatea și starea de bine care să aibă ca beneficiari copii tipici şi copii cu nevoi educaţionale speciale. Se vor asigura servicii educaţionale şi programe de promovare a sănătății mentale și de dezvoltare socio-emoțională, precum servicii de evaluare și intervenție psihopedagogică, servicii de educație parentală, servicii logopedice, servicii de kineto-terapie. Copiii înscrişi în programul de educaţie primară vor beneficia de programe de mentorat, ca un instrument de consiliere în vederea descoperirii aptitudinilor vocaţionale. Centrul multifuncţional va avea şi valenţe sociale pentru comunitate, prin organizarea de evenimente periodice, destinate copiilor, părinţilor sau specialiştilor. Proiectul prevede construcţia şi operarea pentru cel puţin 8 centre multifuncţionale teritoriale.