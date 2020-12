Sistemul SUMAL va deveni principala armă a României în lupta cu tăierile ilegale de pădure, acesta fiind unul dintre cele mai complexe şi eficiente astfel de sisteme din lume, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, la o întâlnire privind finalizarea şi operaţionalizarea noului SUMAL.

Ministrul Mediului a participat, luni, la o întâlnire privind finalizarea şi operaţionalizarea noului #SUMAL - sistemul electronic de urmărire a trasabilităţii lemnului, care a avut loc la sediul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, se menţionează într-un anunţ postat pe pagina de Facebook a ministerului.

Potrivit sursei citate, Barna a solicitat echipei de dezvoltare ca graficul de implementare asumat iniţial să fie respectat, astfel încât termenul final - 1 februarie 2021 - să nu fie depăşit.

"Am anunţat că termenul de 1 februarie nu este negociabil. Noul SUMAL a fost amânat de prea multe ori şi orice nouă amânare ar produce dezechilibre în sectorul silvic. Sunt optimist că vom finaliza la timp şi am primit asigurări în acest sens de la conducerea STS. Prin operaţionalizarea noului SUMAL, România va deţine unul dintre cele mai complexe şi eficiente astfel de sisteme din lume. Am convingerea că, odată implementat, noul SUMAL va deveni principala noastră armă în lupta cu tăierile ilegale de pădure. Cu noul SUMAL vom putea urmări, în timp real, prin coordonate GPS, orice transport de masă lemnoasă din punctul de încărcare până în punctul de descărcare. În acest fel, va fi extrem de dificil să mai apară transporturi multiple realizate cu acelaşi aviz", a afirmat şeful de la Mediu.

Totodată, în anunţ se precizează că SUMAL 2.0 obligă şi la încărcarea de fotografii din mai multe unghiuri ale lemnului încărcat pentru orice transport din România, precum şi însemnarea în pădure a parchetelor de masă lemnoasă cu coordonate GPS, înainte de a se efectua tăierea. Mai mult, în noul SUMAL se vor putea vedea zilnic toate volumele de material lemnos din orice depozit din ţară.