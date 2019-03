Situația DEGENEREAZĂ în Serbia: Mii de oameni au luat cu asalt reședința președintelui Aleksandar Vucic, iar jandarmii au folosit gazele lacrimogene - VIDEO

Mii de persoane au participat duminică la un protest organizat în apropierea reședinței președintelui sârb Aleksandar Vucic, cerând libertate pentru presă și alegeri corecte, la o zi după ce mai mulți protestatari au intrat pentru scurt timp în clădirea televiziunii naționale, relatează Euronews.

Jandarmii au folosit gaze lacrimogene împotriva unui grup de protestatari, care au încercat să aducă un camion în apropierea reședinței prezidențiale, scrie mediafax.ro.

Protestatarii, care au organizat manifestații în fiecare weekend în ultimele trei luni, au cerut demisia președintelui Aleksandar Vucic, în timp ce acesta organiza o conferință de presă în interiorul clădirii.

„Vom continua protestele și nu vom pleca până nu primim ceea ce dorim, sau până nu primim garanții ferme că vom primi ceea ce ne dorim”, a declarat activistul Borko Stefanovic.

„Nu există presă independentă în această țară. Protestez pentru a-mi manifesta nemulțumirea față de acest lucru”, a declarat antreprenorul Srdjan Vuksa.

Cetățenii sârbi au organizat proteste în mai multe orașe din țară.

Sâmbătă, protestatarii au intrat pentru scurt timp în clădirea televiziunii de stat din Serbia, nemulțumiți de faptul că presa nu distribuie informații despre demonstrațiile organizate.

În urma incidentului de sâmbătă, președintele Aleksandar Vucic a declarat că nu îi este teamă de acțiunile protestatarilor.

Președintele Vucic a transmis în mai multe rânduri că nu va onora cererile protestatarilor privind alegerile și libertatea presei „chiar dacă vor ieși în stradă cinci milioane de oameni”.

Riot police and anti-govt protesters clash near the Serbian Presidency in Belgrade.



Police have used tear gas to try to disperse the crowd.#1od5miliona pic.twitter.com/Z61IInB2ss