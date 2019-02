Situație explozivă între India și Pakistan, ambele puteri nucleare. Trump avertizează că `situația este foarte periculoasă`

Preşedintele american, Donald Trump, a calificat vineri ca "foarte periculoasă" escaladarea tensiunilor dintre India şi Pakistan după atentatul sinucigaş din Kashmirul indian, atribuit unei grupări islamiste cu baza în Pakistan, relatează AFP preluat de agerpres.

Vezi și: După ce a pierdut gradul de colonel, Kovesi mai încearcă o dată scurtătura spre gradul de PÎCCJ



"Este o situaţie foarte periculoasă între cele două ţări", a declarat Donald Trump în faţa jurnaliştilor la Casa Albă. "În acest moment, sunt multe probleme între India şi Pakistan din cauza a ceea ce s-a întâmplat", a adăugat el.



Tensiunile s-au agravat între cele două ţări după atentatul sinucigaş cu maşină capcană în Kashmirul indian în care au fost ucişi 41 de paramilitari indieni la 14 februarie. Atentatul a fost revendicat de gruparea islamistă Jaish-e-Mohammed (JeM), cu baza în Pakistan.



Atacul, cel mai sângeros de la începutul insurecţiei separatiste împotriva New Delhi în valea Srinagar în 1989, a provocat un val de indignare în India, unde s-au intensificat apelurile la o ripostă.



Armata pakistaneză a avertizat vineri India că este pregătită să răspundă "la cea mai mică agresiune".

ITEȘTE ȘI: Cum poţi învinge apatia de după prânz: Trei băuturi care te energizează, deşi nu au cofeină



Islamabadul, care neagă că ar sprijini infiltrările militanţilor islamişti în Kashmirul indian, precum şi activităţile rebelilor separatişti înarmaţi, aşa cum acuză India, a ameninţat să reacţioneze în cazul unor represalii indiene.

The nation will not forget the supreme sacrifice of our brave @crpfindia jawans. Paid my last respects to the martyrs of Pulwama in Srinagar today. Their sacrifice will not go in vain. pic.twitter.com/uJKUoFmKev