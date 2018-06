Situație îngrijorătoare pentru copiii din România. Sorina Pintea admite că nu am ajuns tocmai în Europa

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, la Piteşti, că în domeniul Pediatriei mai sunt multe de făcut şi a afirmat că "încă nu putem spune că am ajuns tocmai în Europa'', scrie Agerpres.

Sorina Pintea a fost prezentă vineri la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, despre care a spus că este "un exemplu fericit"."Am ales Spitalul de Pediatrie tocmai pentru a marca Ziua Copilului, nu că am fi foarte mulţumiţi de ceea ce se întâmplă pe zona de pediatrie în ţară. Piteştiul este, hai să spunem, un exemplu fericit, insuficient încă dotat şi sper că odată ce vom stabili nişte coordonate comune cu domnul preşedinte şi cu managerul Ministerul Sănătăţii să îşi aducă un aport considerabil. Pentru că aşa cum spuneam, pe zona de pediatrie încă nu putem spune că am ajuns tocmai în Europa. La adulţi am încercat să dezvoltăm tot ce s-a putut dezvolta, la Pediatrie am început timid, s-a început din 2016 cu noi supraspecializări, cum ar fi cardiologia pediatrică, nefrologia pediatrică, dar mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut'', a precizat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.Ea a spus că a apreciat modul în care se prezintă zona de recuperare de la Spitalul de Pediatrie din Piteşti.

''Ceea ce mi-a plăcut foarte mult în acest spital a fost zona de recuperare, pentru că, atât la adulţi, cât şi la copii, pe zona de recuperare România stă foarte prost. Adică am investit foarte mult în zona de urgenţă, în pre-spital, pacientul este adus, începem să investim în spitale, dar după ce am terminat perioada acută, lucrurile stau mai prost. În primul rând, ar mai trebui nişte medici de Terapie Intensivă, ar mai trebui dotări pe zona de recuperare şi dotări de aparatură medicală pe toate celelalte secţii'', a afirmat Sorina Pintea.



Vizita ministrului la Spitalul de Pediatrie din Piteşti a fost prilejuită de punerea în funcţiune a unui Computer Tomograf şi de inaugurarea Secţiei de Recuperare, care a fost renovată în întregime.



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a participat vineri, la Piteşti, şi la deschiderea lucrărilor conferinţei naţionale medicale organizată de Consiliul Judeţean Argeş, unde au fost abordate temele ''Reforma în rezidenţiatul din România'' şi ''Un copil sănătos e un copil educat - Educaţie pentru sănătate''.