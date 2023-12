Situația degenerează - 'Regele ouălor' din Rusia supraviețuiește unei tentative de asasinat

Atacul asupra lui Ghennadi Șiriaev a alimentat isteria tot mai mare din Rusia față de creșterea prețului ouălor, care au devenit atât de scumpe încât acum sunt oferite drept cadouri de Crăciun, și a forțat Kremlinul să promită că va reduce prețurile, notează The Telegraph.

Șiriaev își conducea BMW-ul 4x4 în apropierea fabricii sale de ouă pe 27 decembrie în regiunea Voronej din centrul Rusiei, când a fost atacat de un bărbat înarmat care a tras două focuri de armă. Ambele focuri de armă nu l-au nimerit pe Șiriaev.

Poliția nu a precizat încă motivul atacului, deși canalul de știri Mash Telegram a notat că acesta a fost atacat de "localnici nemulțumiți de creșterea prețurilor" la produsele sale.

Șiriaev deține ferma avicolă Tretiakovskaia. Cu două zile înainte de tentativa de asasinat, autoritățile au deschis un dosar împotriva sa și a altor doi producători de ouă pentru creșterea prețului la ouă.

În Rusia, prețul ouălor a crescut cu peste 50% în ultimele trei luni, ceea ce i-a înfuriat pe rușii obișnuiți care le consideră un produs alimentar de bază.

Creșterile de prețuri au neliniștit și Kremlinul, cu mai puțin de trei luni înainte de alegerile prezidențiale pe care Vladimir Putin vrea să le folosească pentru a-și arăta public sprijinul pentru războiul său din Ucraina.

Kremlinul a fost nevoit să emită declarații prin care a negat penuria de ouă și a pus în aplicare planurile sale de urgență de a cumpăra tone de ouă din străinătate și de a renunța la taxele de import pentru a suprima prețurile. De asemenea, a ordonat serviciilor sale de securitate FSB să aresteze orice persoană suspectată de acapararea ouălor.

Analiștii au declarat că prețurile ridicate la energie și sancțiunile occidentale au făcut ca creșterea găinilor și producția de ouă să fie scumpe în Rusia.

Zeci de videoclipuri cu oameni care stau la coadă în zori pentru a cumpăra ouă ieftine din dube au fost încărcate pe rețelele de socializare, iar în regiunea Vologda, un deputat în parlamentul regional din partea partidului de guvernământ Rusia Unită s-a fotografiat în timp ce dădea cutii de ouă angajaților săi drept cadouri pentru festivitățile tradiționale ortodoxe de Anul Nou.

