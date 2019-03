Situatia financiara precara a SMART, generata de managementul dezastruos al fostei conduceri a Transelectrica

In aceasta dimineata, pe cateva fluxuri de stiri a aparut o stire in care se anunta ca angajaţii din cel puţin o sucursală a SMART, Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport, care este o filială a Transelectrica, au intrat în grevă azi-dimineaţă, motivand ca ”sunt nemulţumiţi în primul rând că nu şi-au primit salariile , care şi aşa sunt foarte mici şi că nu există perspective pentru societatea de stat pentru care lucreaza. ”

Insa realitatea din spatele acestei stiri care era destinata a provoca rumoare si spaima colectiva in randul angajatilor de la SMART dar si din compania-mama Transelectrica, este diferita. Pe scurt, situatia financiara in care a ajuns SMART- filiala a Transelectrica nu este in niciun caz generata - asa cum reiesea din stirile din aceasta dimineata, de catre actuala conducere a Transelectrica si de actualul Ministru al Economiei, Nicolae Badalau.

Faptul ca SMART a ajuns in pragul insolventei este cauzat foarte probabil de managementul defectuos practicat de fosta conducere a companiei de stat Transelectrica, iar asta reiese din rapoartele si situatiile financiare ale companiei. Fosta conducere a companiei de stat a permis si chiar a incurajat intr-un mod de-a dreptul halucinant ca SMART sa fie capusata de zeci si sute de contracte paguboase, care, in mod evident au adus filiala SMART in pragul colapsului financiar, si iata acum pe punctul de a intra in insolventa.

Din fericire, pentru angajatii filialei SMART dar si pentru prestigiul Transelectrica - singura companie romaneasca de stat listata la Bursa, actuala conducere a colosului energetic- in frunte cu Marius Danut Carasol, Directorul General al Companiei, este formata din profesionisti 100%, total dedicati meseriei si misiunii lor pe care o au atata vreme cat vor conduce destinele Transelectrica. Asadar, actualul board de conducere al Transelectrica are deja planul de actiune gata stabilit pentru a lua masurile necesare salvarii SMART si readucerii acestei filiale importante a Transelectrica intr-o situatie financiara normala atat pentru functionarea filialei cat si pentru asigurarea fara sincope a fondului de salarii necesar. Surse din Transelectrica apreciaza ca in urma sedintei AGA de astazi,prin care s-a aprobat planul de redresare a companiei, situatia va fi remediata , iar efectele managementului dezastruos aplicat de vechea conducere a Transelectrica vor fi anihilate cu masuri ferme si curajoase ale noii echipe de conducere a Transelectrica.