Autoritățile de la Kiev prezintă pe canalul de telegram al Parlamentului situația fronturilor în care se dau lupte cu forțle ruse.

„Forțele de ocupație, eșuând aproape în toate zonele în care înaintau, au recurs la tactici de bombardare nocturnă a zonelor rezidențiale ale marilor orașe. Forțele Armate ale Ucrainei continuă să apere cu fermitate anumite frontiere și să contraatace și să blocheze forțele ocupanților în diferite direcții. În direcția Volyn, inamicul continuă să facă demonstrații de-a lungul frontierei de stat. În direcția Polissya, inamicul încearcă să efectueze operațiuni ofensive în zona așezărilor Kozarovychi, Vyshhorod, Fastiv și Obukhiv. S-a remarcat desfășurarea ulterioară a taberelor logistice de teren în districtele Borodyanka, Katyuzhanka și Gavronshchyna. În direcția nord, ocupanții ruși sunt fără succes în orașele ucrainene Cernihiv, Nijn și Sumy, Lebedin și Okhtyrka, încercând să evite ciocnirile cu Forțele Armate ale Ucrainei, încearcă să ajungă la periferia nordică a Kievului.

Unitățile și subdiviziunile inamice au fost concentrate în zonele așezărilor Baryshevka, Nova Basan și Lyubech. O parte din forțele către BTGr de la 200-a SMBr 14-a Armată Corp al Flotei de Nord a Forțelor Armate ale Federației Ruse, care și-a pierdut efectiv capacitatea de luptă, se regrupează și încearcă să atace în direcția Brovary și Kiev.

În direcția Slobozhansky, inamicul efectuează o operațiune ofensivă în zonele Zolociv, Harkov și Balakliya, încercând să continue ofensiva în direcția Lozova și are nevoie catastrofal de reumplere a echipamentului și personalului pierdut.

În direcția Donețk, ocupanții Corpului 1 și 2 de armată, cu sprijinul artileriei, își continuă operațiunile ofensive în zonele așezărilor Novy Aidar, Volnovakha și Mariupol. Inamicul nu a atins scopul principal de a captura Mariupol și de a ajunge la granița administrativă a regiunilor Donețk și Lugansk.

În direcția Tavriya, inamicul nu abandonează încercările de a conduce o operațiune ofensivă. După regruparea și introducerea unei părți din rezervele operaționale, am concentrat principalele eforturi în direcția Mykolayiv - Voznesensk.

În Zona Operațională a Mării Negre, grupurile navale ale Flotei Mării Negre continuă să tragă asupra navelor civile și să captureze marinari.

Pentru prima dată, criminalii de război ruși au recunoscut decesele și rănile în masă ale propriilor soldați. În cadrul briefing-ului de seară, reprezentantul oficial al Ministerului Apărării al Federației Ruse a publicat propriile informații despre pierderile forțelor de ocupație ruse în Ucraina: 498 de morți și 1.597 de răniți.

O parte din forțele inamice continuă să opereze în zonele așezărilor Enerhodar, Vasylivka, Tokmak, Novopetrivka. După regruparea și implicarea unei părți din rezervele operaționale din brigada 205 separată de infanterie motorizată a Armatei 49 Generale a Forțelor Armate Ruse, continuă ofensiva pentru a ajunge la periferia Zaporijiei și Mariupol.

Pentru a asigura aterizarea ulterioară a trupelor aeropurtate tactice din brigada a 10-a specială a Forțelor Armate RF în zona așezării Balovne, invadatorul a debarcat un mic grup de debarcare, care a fost distrus.

În apele Mării Negre are loc o mișcare a detașamentului de debarcare al Flotei Mării Negre a federației ruse format din patru nave mari de debarcare însoțite de trei bărci cu rachete în direcția Odesa.

Kievul și alte orașe ucrainene suferă de loviturile cu rachete inamice. Rețelele de socializare și resursele informaționale cunoscute încep să comenteze în timp real consecințele impresiei și acuratețea rachetelor inamice.

Și, cel mai important, facem apel la bloggeri, experți și membri obișnuiți ai comunității de internet: informațiile dvs. operaționale pot fi de interes pentru tunerii ruși pentru a ajusta în continuare următoarea lovitură a inamicului!”