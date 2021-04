Situația revine spre normal: Doar 250 de vapoare mai așteaptă să traverseze Canalul Suez

Descongestionarea blocajului provocat în Canalul Suez de eşuarea, în urmă cu peste o săptămână, a navei de containere "Ever Given" continuă, dar acesta este în continuare semnificativ din cauza numărului de noi nave care sosesc, circa 250 de ambarcaţiuni aşteptând joi să traverseze Canalul, relatează agenţia EFE.

Potrivit firmei de servicii logistice, Leth Agencies, care operează în mai multe strâmtori şi canale din lume, 249 de nave îşi aşteptau rândul joi să traverseze această importantă cale maritimă, pe unde trec 10% din comerţul maritim mondial şi 25% din containere, scrie Agerpres.ro.

Conform Leth, care împreună cu alte companii ce prestează servicii de tranzit prin canal furnizează periodic date privind numărul de nave în aşteptare, sunt 127 de nave care aşteaptă în Suez, la intrarea în Marea Roşie, şi 122 în Port Said, în Mediterană.

Joi se estimase că vor traversa canalul 87 de ambarcaţiuni, la fel ca şi în ziua anterioară.

Şeful Autorităţii Canalului Suez, care gestionează ruta, amiralul Osama Rabie, a declarat miercuri noaptea, într-un interviu pentru un canal egiptean de televiziune, că până la acel moment au traversat circa 200 dintre cele 422 de nave care aşteptau în momentul în care s-a reuşit dislocarea "Even Given", luni după-amiaza.

Atunci, Rabie spunea că se aşteaptă ca circulaţia maritimă normală să fie restabilită "în trei zile, trei zile şi jumătate", însă, miercuri noapte, a extins termenul până vineri sau sâmbătă.

Maersk, principala companie maritimă care operează în Suez, a estimat că blocajul ar putea "şase zile sau mai mult".

Totodată, alte companii maritime de logistică avertizează că aceste întârzieri s-ar putea repeta în porturile europene de destinaţie ale navelor, care deja duc lipsă de capacitate de înmagazinare pentru a gestiona sosirea simultană a ambarcaţiunilor.

Rabie a anunţat şi începerea unei investigaţii în legătură cu eşuarea navei "Ever Given" pentru a determina cui aparţine responsabilitatea incidentului. El a estimat că valoarea compensaţiilor pentru canal s-ar putea ridica la un miliard de dolari (circa 850 milioane de euro), deşi, la început, spunea că pierderile au fost între 12 şi 15 milioane dolari (între 10 şi 12,8 milioane euro) pe zi.

Nava Ever Given, sub pavilion panamez, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat săptămâna trecută, marţi, pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, şi a blocat ambele sensuri de navigaţie. Conform Autorităţii Canalului Suez (SCA), traficul naval prin Canalul Suez a fost reluat luni, după ranfluarea Ever Given.

