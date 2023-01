Situație fără precedent în SUA: Joe Biden amenință că se opune prin dreptul de veto/ Video

Preşedintele american Joe Biden acuză opoziţia republicană de faptul că vrea ”haosul” financiar şi economic, deoarece aceasta ”ameninţă”, o acuză el, să provoace o intrare în incapacitate de plată (default) a Americii, un lucru fără precedent, relatează AFP.

Preşedintele democrat a promis joi, într-un discurs pe care l-a susţinut în faţa unor muncitori, la Springfield, în Virginia, în apropiere de Washington, că va bloca proiecte ale conservatorilor în domeniul fiscal.

”Nu-i voi lăsa să o facă. Nu atât timp cât sunt eu la conducere. Mă voi opune prin veto la tot”, a subliniat Biden.

LIVE: President Biden delivers his first major economic speech of the year in Springfield, Virginia. https://t.co/QkRNcA8s9F https://t.co/0QPMbM2qkE