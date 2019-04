Situaţie incredibilă în Teleorman: PSD a primit INTERZIS chiar în oraşul lui Dragnea

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, a declarat, vineri, că toate solicitările venite de la partide de organizare a unor manifestări în zona centrală a oraşului, respectiv cererile depuse de PSD, PNL şi PMP, au fost respinse de către Consiliul Local având în vedere lucrările de refacere a pavajului şi derularea unor acţiuni premergătoare Paştelui, stabilite de la începutul anului.

Drăguşin a spus, într-o precizare trasmisă AGERPRES , că PNL şi PSD au depus câte o nouă solicitare, de această dată pentru marş pe străzile municipiului, iar noile solicitări vor fi analizate luni de către o comisie formată din primar, secretar, şi trei ofiţeri din cadrul MAI.

Primarul municipiului Alexandria a punctat că acţiunea dedicată sărbătorilor pascale era prevăzută în calendarul manifestărilor cultural - educative aprobat în luna ianuarie şi se va concretiza în amplasarea unor elemente decorative luminoase specifice sărbătorilor de Paşte, a unor tonete de alimentaţie publică şi desfăşurarea a unor activităţi pentru copii.



Drăguşin a adăugat că un motiv în plus pentru care nu se pot desfăşura manifestări cu mii de participanţi în centrul municipiului Alexandria este şi derularea lucrărilor de refacere a pavajului deteriorat din zona platformei din faţa ANAF, de vizavi de Casa de Cultură, astfel că spaţiul rămas pentru organizarea unor manifestări tip miting nu ar permite prezenţa a mai mult de 3.000 de persoane, iar PNL a cerut aprobare pentru o manifestare cu 7.000 de participanţi, iar PSD pentru una cu 15.000 de participanţi.



"La platforma ANAF lucrările de refacere a pavajului (montare de pavele), în valoare de 365.000 lei, sunt începute. Pe platoul de la Casa de Cultură (vis-a-vis de platoul ANAF) sunt amplasate ansamble fixe şi luminoase specifice sărbătorilor pascale, tonete pentru alimentaţie publică, sunt organizate zilnic acţiuni specifice pentru copii. În plus, platoul de la Casa de Cultură are 2.378 mp şi nu intră acolo (fără amenajările de care am amintit) mai mult de 3.000 persoane, iar PNL a anunţat 7.000 participanţi şi PSD a anunţat 15.000 participanţi", a spus Drăguşin.



Edilul, care este membru al PSD, a susţinut că liderul PNL Teleorman, Eugen Pârvulescu, ar fi afirmat, în contextul refuzului solicitării pentru miting, că nu mai este responsabil de atitudinea manifestanţilor în cazul unui marş.



"Am fost ameninţat de senatorul PNL Pârvulescu, în şedinţa de Consiliu Local, că pentru acest refuz nu mai este responsabil de atitudinea manifestanţilor în cazul unui marş. (...) Am explicat că şi partidul din care fac parte poate fi supărat că nu le aprobăm mitingul şi că nu mă sperii de eventuale efecte", a conchis Victor Drăguşin.



Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a anunţat vineri că un miting de lansare a candidaţilor PNL la europarlamentare care urma să aibă loc pe 20 aprilie a fost interzis de Primăria Alexandriei.

"România e prizoniera PSD. Opoziţia e împiedicată să facă miting la Alexandria, în timp ce la Dolj oamenii sunt ameninţaţi pentru a merge la mitingul PSD de la Craiova! (...) PNL a solicitat Primăriei Alexandria în data de 4 aprilie 2019 autorizaţia pentru evenimentul PNL, programat a se desfăşura pe platoul din faţa Casei de Cultură, fără a primi vreun răspuns. Acesta a venit, însă, astăzi prin convocarea de către primarul Alexandriei a unei şedinţe extraordinare de consiliu local, care, prin suplimentarea netransparentă a ordinii de zi, a votat 2 hotărâri: prima hotărâre se referă la organizarea acţiunii: 'Vine Iepuraşul', după data de 15 aprilie, exact pe platoul din faţa Casei de Cultură; a doua hotărâre stipulează, surpriză, interzicerea oricăror manifestaţii publice pe perioada acţiunii 'Vine Iepuraşul'", afirmă Sighiartău într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.



El subliniază că PNL îşi manifestă consternarea faţă de decizia aberantă a liderilor PSD de la Teleorman.



"Considerăm că acţiunea abuzivă a liderilor PSD Teleorman arată slugărnicia în faţa lui Liviu Dragnea, care, cel mai probabil, a ordonat direct interdicţia de a se organiza mitingul PNL", mai spune reprezentantul PNL.