Situație incredibilă la Dinamo: Jucătorii pot deveni liberi de contract chiar de azi

Dinamo s-a impus aseara, scor 4-1 in Stefan cel Mare in fata celor de la Chindia Targoviste, insa situatia financiara este departe de a fi clarficata. Jucatorii spun ca Negoita le-a promis ca pana de Craciun le va vira toata salariile restante in conturi, potrivit sport.ro.

Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania, Emilian Hulubei, a oferit o declaratie care ar putea sa puna pe jar Liga 1. Acesta spune ca jucatorii lui Dinamo pot depune memorii si aucm

"Am vorbit cu jucatorii de la Dinamo, le-am explicat care e noua procedura: pot deveni liberi daca nu sunt platiti 60 de zile. Dupa o asemenea intarziere, trebuie trimisa notificare catre club. Daca salariile nu sunt platite nici in urmatoarele 15 zile, jucatorul depune memoriu si devine liber.

Au existat jucatori care au stat un an de zile neplatiti. Nu stiu de ce, ca dupa o luna sau doua in care nu ai luat salariul ar trebui sa actionezi, sa depui memoriu. Unii au stat neplatiti un an, chiar si un an si jumatate! Un jucator poate sa depuna memoriu la prima zi de neplata, nu trebuie sa astepti 60 de zile! Aici multi fac o confuzie. La 60 de zile poti cere rezilerea contractului, dar ca sa ceri sa fii platit poti depunde memoriu a doua zi de la scandenta. Daca trebuie sa iei salariul pe 5 decembrie si nu l-ai incasat, pe 6 decembrie poti depunde memoriu.

Am obtinut schimbarea regulamentului de la 1 iulie si jucatorii pot deveni liberi de contracte daca le intarzie salariile cu 60 de zile, nu cu 90 de zile, cum era inainte. Mai avem un obiectiv acum: juniorii sa nu mai fie obligati sa semneze contracte cu cluburile nici la 16 ani, nici la 19 ani", a declarat Emilian Hulubei la Gsp.