SkyShowtime anunţă principalele titluri ale lunii iunie: „Star Trek: Strange New Worlds”, „Ticket to Paradise”, „Halloween Ends” şi „Mrs. Harris Goes To Paris”

Sezon ul doi al serialulului „Star Trek: Strange New Worlds” şi filmele „Ticket to Paradise”, „Halloween Ends” şi „Mrs. Harris Goes To Paris” vor putea fi urmărite luna aceasta pe SkyShowtime, potrivit news.ro.

Acţiunea serialului „Star Trek: Strange New Worlds” are loc în anii în care căpitanul Christopher Pike a fost la cârma U.S.S. Enterprise. Serialul îi are ca protagonişti pe Anson Mount în rolul căpitanului Christopher Pike, Rebecca Romijn în rolul lui Number One, Ethan Peck în rolul ofiţerului ştiinţific Spock, Jess Bush în rolul asistentei Christine Chapel, Christina Chong în rolul lui La'an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding în rolul cadetului Nyota Uhura, Melissa Navia în rolul locotenentului Erica Ortegas şi Babs Olusanmokun în rolul dr. M'Benga.

Sezonul doi prezintă, de asemenea, revenirea invitatului special Paul Wesley în rolul lui James T. Kirk, dar şi noua apariţie a lui Carol Kane în rolul recurent al Peliei. Serialul îi urmăreşte pe căpitanul Pike, pe ofiţerul ştiinţific Spock şi pe Number One în timp ce aceştia explorează noi lumi din întreaga galaxie, în anii de dinainte ca personajul căpitanului Kirk să conducă nava U.S.S. Enterprise.

A Town Called Malice, săptămânal

Acest cocktail palpitant de thriller poliţist şi saga de familie de la începutul anilor ‘80 urmăreşte familia Lord, o familie de foşti gangsteri din sudul Londrei care a decăzut, pierzându-şi importanţa în lumea nelegiuiţilor – iar acest lucru nu îi face deloc fericiţi pe membrii săi. Când fug în Costa del Sol, în Spania, în urma unei lupte între gangsteri, aceştia îşi dau seama că au şansa nesperată de a se reinventa şi de a-şi redobândi gloria de odinioară. Cu toate acestea, se luptă între ei la fel de mult cât o fac cu adversarii lor.

Warszawianka, din 19 iunie

Warszawianka este un un serial polonez de ficţiune care prezintă aventurile tragicomice ale unei legende urbane în vârstă de 40 de ani (Borys Szyc) în Varşovia. Este un personaj foarte complex, un petrecăreţ iresponsabil, un afemeiat fără scrupule şi, în acelaşi timp, prietenul tuturor. În spatele faţadei, el este chinuit şi dispreţuitor faţă de sine însuşi, blocat de părinţii săi (Krystyna Janda şi Jerzy Skolimowski) şi încătuşat de cultura şi vremurile care l-au modelat. Cu mintea plină de visuri şi talentat la scris, a furat inimile Generaţiei X. Dar nu s-a maturizat. E slab. După ce a avut şi apoi a pierdut totul, încearcă să dea un sens lumii moderne, înconjurat de cele mai interesante personaje din oraş.

Czech it Out! (Spolu & hladoví)

Celebrul gurmand Lukáš Hejlík şi fiica sa adolescentă, Klára Hejlíková, pornesc într-o aventură culinară epică prin Cehia, pentru a descoperi întreaga gastronomie, cultură şi distracţie pe care ţara lor le are de oferit. Vizitând locaţii de importanţă gastronomică şi istorică, duo-ul tată-fiică explorează locuri unice în care se poate mânca şi sta în Moravia, Boemia şi nu numai - toate acestea în timp ce învaţă mai multe despre ei înşişi şi unul despre celălalt. Prezentat sub formă de notiţe din jurnalul de călătorie ilustrat al Klárei, Czech It Out! invită localnicii şi turiştii deopotrivă să descopere Republica Cehă.

Fatal Attraction

O reimaginare detaliată a clasicului thriller psihosexual, simbol cultural al anilor ‘80, noul serial va explora atracţia fatală şi temele atemporale ale căsătoriei şi infidelităţii, prin prisma atitudinilor moderne faţă de femeile puternice, tulburările de personalitate şi controlul coercitiv. Cu Joshua Jackson în rolul lui Dan Gallagher şi Lizzy Caplan în cel al lui Alex Forrest.

Hackerville

Când un atac cibernetic împotriva unei mari bănci germane este urmărit până în România, experta BKA în criminalitate cibernetică Lisa Metz (Anna Schumacher) este trimisă din Frankfurt la Timişoara, oraşul ei natal, pentru a lucra cu anchetatorii locali. Ajunsă în ţara din care părinţii ei au fugit când era mică, Lisa o regăseşte în acelaşi timp îndepărtat de familiară şi complet străină.. Pentru prima dată în viaţă, ea trebuie să se confrunte şi cu trecutul întunecat al familiei sale.

Grease: Rise of the Pink Ladies

„Grease: Rise of the Pink Ladies” îi are ca protagonişti pe Marisa Davila în rolul lui Jane, Cheyenne Isabel Wells în rolul Oliviei, Ari Notartomaso în rolul Cynthiei, Tricia Fukuhara în rolul lui Nancy, Shanel Bailey în rolul lui Hazel,

Madison Thompson în rolul lui Susan, Johnathan Nieves în rolul lui Richie, Jason Schmidt în rolul lui lui Buddy, Maxwell Whittington-Cooper în rolul lui Wally şi Jackie Hoffman în rolul Directorului adjunct McGee. Serialul musical are loc cu patru ani înainte de originalul Grease; în 1954, înainte ca rock-n-roll-ul să domine, înainte ca T-Birds să fie cei mai tari din şcoală, patru proscrise nemulţumite îndrăznesc să se distreze după bunul lor plac şi stârnesc o panică

morală care va schimba Rydell High pentru totdeauna.

Law & Order Season 22

Realizat de Dick Wolf, legendar creator şi producător executiv, câştigător al premiului Emmy, serialul original Law & Order revine şi îşi continuă moştenirea istorică cu un sezon ce prezintă cazuri noi, relevante, inspirate din cele

mai importante şi recente evenimente din lume. Cu vedete noi şi cu actori preferaţi care revin, acest serial iconic, câştigător al premiului Emmy, îşi reia abordarea clasică în două părţi, examinând atât poliţia care investighează crimele, cât şi procurorii districtuali care îi urmăresc pe infractori.

Success (Uspjeh), din 2 iunie

Success este un serial dramatic complex, axat pe personaje puternice, fiecare, într-un fel sau altul, măcinat de lupta de zi cu zi a vieţii în oraş. Pe măsură ce consecinţele acţiunilor lor dintr-o anumită noapte fatidică încep să se infiltreze în fiecare aspect al vieţii lor, aceşti oameni obişnuiţi, proveniţi din medii diverse, decid să riposteze. Serialul este o odă amară adusă oraşului Zagreb, oferind o perspectivă întunecată asupra societăţii contemporane prin poveştile oamenilor obişnuiţi care au ajuns la limită. Este o poveste universală, stratificată, care explorează sentimente de frustrare, neajutorare şi pasivitate în viaţa de zi cu zi a oamenilor din regiune şi nu numai, prin prisma iubirii, a muncii, a familiei, a loialităţii, a nesiguranţei şi a infracţionalităţii.

Ruxx, din 9 iunie

Ruxx este o dramă despre relaţiile moderne, analizând o generaţie tânără de români care trăiesc într-o ţară prinsă între trecut şi viitor. Filmul este centrat pe personajul care dă numele serialului, Rux (Raluca Aprodu). Rux lucrează pentru un dezvoltator imobiliar influent din Bucureşti şi încearcă să îşi echilibreze cariera solicitantă cu celelalte priorităţi din viaţa ei: susţinerea financiară a familiei şi o relaţie la distanţă cu iubitul ei din SUA. Ea încearcă să plece din România în Los Angeles, dar viaţa îi aduce surprize şi este atrasă în cel mai mare proiect al şefului ei de până acum: campania electorală a soţiei sale pentru Primăria Bucureştiului.

Filme

Ticket to Paradise, din 6 iunie

Câştigătorii premiilor Oscar, George Clooney şi Julia Roberts, se reunesc pe marele ecran ca foşti iubiţi care se află într-o misiune comună, de a o împiedica pe fiica lor îndrăgostită să facă aceeaşi greşeală pe care au făcut-o şi ei cândva. Produs de Working Title, Smokehouse Pictures şi Red Om Films, Ticket to Paradise este o comedie romantică despre dulcea surpriză a celei de-a doua şanse.

Halloween Ends, din 14 iunie

Bătălia continuă dintre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) şi intimidantul Michael Myers se apropie de final. După câţiva ani, ucigaşul mascat continuă să se sustragă de la moarte, bântuind-o pe Laurie, iar acum şi pe familia ei. În această a treia ediţie a palpitantei saga care a început cu succesul de box office Halloween (2018), regizorul Gordon Green încheie trilogia cu un final epic, plin de suspans.

Mrs. Harris Goes To Paris, din 19 iunie

Realizat în parteneriat cu Casa Dior, Mrs. Harris Goes To Paris este povestea unei femei de serviciu, văduvă din Londra anilor 1950, care se îndrăgosteşte nebuneşte de o rochie couture Dior şi decide că trebuie să aibă şi ea una. După ce se speteşte muncind, flămânzeşte şi joacă jocuri de noroc ca să facă rost de banii necesari pentru a-şi îndeplini visul, doamna Harris porneşte într-o aventură la Paris, care va schimba nu numai propria sa perspectivă, dar şi viitorul Casei Dior.