SMS-urile dintre un soldat rus și mama sa cu puțin înainte de a muri: Ni s-a spus că ne vor aștepta cu bucurie, dar ei se aruncă sub roțile tancurilor (video)

Ambasadorul Ucrainei la ONU a citit SMS-urile dintre un soldat rus și mama sa, schimbate cu câteva clipe înainte ca soldatul să fie ucis. Le-a citit în rusă.

"Mamă, sunt în Ucraina. Aici este un adevărat război. Mi-e teamă. Bombardăm toate orașele... chiar și țintim civili. Ni s-a spus că ne vor aștepta cu bucurie, dar ei se aruncă sub roțile tancurilor ca să nu ne lase să trecem. Ne numesc fasciști. Mamă, este atât de greu.", este mesajul citit de ambasador.

Procurorul Curții Penale Internaționale a anunțat luni că va solicita aprobarea instanței pentru a deschide o anchetă privind presupuse crime de război în Ucraina, relatează Reuters.

Mișcarea vine la doar câteva zile după ce Rusia și-a invadat țara vecină și procurorul Karim Khan a declarat vineri că instanța ar putea investiga presupusele crime care decurg din lupte.

​Ucraina și aliații săi au cerut luni o anchetă ONU privind posibile crime de război comise de Rusia în timpul invaziei sale militare în Ucraina. O comisie formată din trei experți independenți ar urma să investigheze toate presupusele încălcări ale dreptului internațional din Crimeea și regiunile Donețk și Lugansk din 2014 și în alte zone ale Ucrainei, în timpul invaziei ruse care a început săptămâna trecută, scrie Reuters.

Here's a transcript of a Russian soldier's last text messages to his mother that Ukraine's Ambassador to the UN just read out from screenshots at the emergency session of the UN General Assembly pic.twitter.com/j8fTAz3xwr