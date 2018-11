Soțul grefierei care a murit într-un accident făcut de Cristian Lazăr: Colegii lui nu știu că a omorât un om?

Soțul grefierei care a murit in urma unui accident care ar fi fost provocat de Cristian Lazăr, procuror sef adjunct al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din Parchetul General, a povestit, pentru Antena 3, cum a avut loc accidentul.

"Era polei. A franat, a intrat intr-un stalp de tramvai. A fost in spate, s-a deschis usa si a fost proiectata pe pavele, ea a decedat. A fost ziua lui, a manat tare. Am inteles ca el zice ca nu a baut. Când am fost la tm au vrut sa musamalizeze niste trebuti. Procurorul era mai batran si a zis - ' domnule, asta nu ar mai merita sa stea in sistem'. Fata a fost mai afectata ca avea 16 ani. M-am luat de guler cu politistul si i-am zis "ce ai facut , ai musamalizat?". Nici eu n-am adus presa, trebuia sa fi adus presa. (..) Colegii lui nu stiu ca a omorat un om? ", a declarat barbatul la Antena 3.

Postul de televiziune a dezvaluit, luni seara, ca procurorul Cristian Lazar ar fi provocat, in 2001, la Resita, un accident de masina in urma caruia ar fi murit o grefiera. Sursa citata mentioneaza ca in 2002 s-a inceput urmarirea penala, iar in 2004 procurorul de caz a cerut aviz ministrului Justitiei, potrivit legii in vigoare la acel moment, pentru trimiterea in judecata a magistratului pentru omor din culpa. Cristian Diaconescu, ministru al Justitiei in acea perioada, a respins cererea, motivând ca a fost un caz fortuit.