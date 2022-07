`Şocat` de tragedia de lângă Chicago, Biden spune că va continua lupta împotriva violenţei cu arme de foc

Un individ înarmat a deschis focul luni cu o "armă puternică" într-un oraş din apropiere de Chicago, omorând cel puţin şase persoane şi răspândind panică în cursul unei parade de 4 iulie, înainte de a fugi, notează AFP preluat de agerpres.

Tragedia, într-o ţara aflată încă sub şocul unei recente serii de atacuri armate, a avut loc în jurul orelor 10.15 (15.15 GMT) în Highland Park, o suburbie selectă a metropolei situate în nordul Statelor Unite. Cel puţin 24 de răniţi au fost luaţi în îngrijire de serviciile de urgenţă.Sute de poliţişti au fost desfăşuraţi în acest oraş cu 30.000 de locuitori, situat pe malul lacului Michigan, pentru a-l găsi pe autorul focurilor de armă, un tânăr alb care nu a fost identificat deocamdată.Afirmând că este "şocat", preşedintele democrat Joe Biden a promis într-o comunicat ca va continua lupta împotriva "epidemiei de violenţă comisă cu arme de foc" după această nouă vărsare de sânge.Dimineaţă devreme, sute de oameni, printre care multe familii cu copii, îşi ocupaseră locurile pe trotuarele din Highland Park pentru a participa, ca peste tot în Statele Unite, la tradiţionala paradă de 4 iulie, o zi de sărbătoare la începutul verii.În timp ce fanfarele liceelor defilau pe străzi, o rafală de tiruri a răsunat. "Am auzit aproximativ 50 de focuri de armă, cu toţii am crezut ca sunt focuri de artificii", a comentat pentru CNN o femeie care a asistat la tragedie, Zoe."La un moment dat, am văzut o fată plină de sânge, nu mai văzusem aşa ceva niciodată", a adăugat ea, descriind o "mare de panică în care oamenii cădeau unul după altul".Tirurile şi busculada au făcut multe victime. "La ora actuală, ştim că cel puţin şase persoane au murit" şi "că 24 au fost transportate la spital", a declarat primarul oraşului, Nancy Rotering, într-o conferinţă de presă."În timp ce ne adunasem pentru a ne sărbători libertatea, trebuie să deplângem tragica pierdere de vieţi şi să trecem peste teroare", a subliniat ea.A fost găsită o puşcă "puternică", dar suspectul, "considerat înarmat şi periculos", este în libertate, a precizat poliţia care a cerut populaţiei să stea la adăpost până la arestarea lui."Au fost găsite dovezi legate de o armă de foc pe acoperişul unui magazin din apropiere", a declarat Christopher Covelli, un purtător de cuvânt al poliţiei comitatului, dând de înţeles ca atacatorul a acţionat de la acea înălţime.Individul "are aproximativ 18 până la 20 de ani, părul lung şi negru şi un tricou alb sau albastru", a informat un responsabil al poliţiei locale Chris O'Neill, făcând apel la public să trimită toate fotografiile şi înregistrările video ale tragediei pentru a ajuta la identificarea acestuia.