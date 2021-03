Ma bucura faptul ca social-democrata Malu Dreyer revine la conducerea regiunii Renania Palatinat, in urma alegerilor care au avut loc ieri in câteva regiuni din Germania. M-as bucura dacă și in Romania am avea cât mai mulți aleși - la nivel central și local - cu adevărat preocupați de reducerea inegalităților sociale și consolidarea coeziunii economice teritoriale. Scrie pe pagina de Facebook, Corina Cretu, europarlamentar PRO Romania.