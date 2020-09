Sociologul Gelu Duminică, concluzie în pragul alegerilor: 'Nu am avut o campanie, ci mai degrabă o antagonizare a unui electorat împotriva celuilalt'

Sociologul Gelu Duminică apreciază că pentru alegerile locale din acest an nu a fost o campanie electorală în adevăratul sens al cuvântului, bazată pe dezbatere de idei şi de viziuni, ci mai degrabă o "antagonizare" a unui electorat împotriva celuilalt.

"Nu am avut o campanie în adevăratul sens al cuvântului. Campania cu dezbatere pe idei, pe proiecte cu dezbateri, pe viziuni a lipsit cu desăvârşire. Am avut mai degrabă o antagonizare a unui electorat împotriva celuilalt, fiecare candidat încercând să puncteze pe ceea ce se numeşte 'ură'. Dacă ne întreabă cineva care este viziunea candidatului x şi care este viziunea candidatului cutare, nu ne rămâne în minte decât că un candidat spune 'fără cutare' şi candidatul celălalt spune 'fără cutare'. Atât ne rămâne", a declarat Duminică pentru AGERPRES Sociologul consideră că această campanie "a fost un fel de monolog pe care fiecare l-a avut cu propriul electorat".

"Şi atunci, fiecare, de fapt, a încercat să-şi mobilizeze propriul electorat, uitând că la ultimele alegeri doar 33% din electoratul bucureştean a participat şi la nivel naţional cred că a fost undeva în jur de 40%. Şi nu era COVID-ul... Aşa că pentru ceilalţi 60% din posibilii electori - Doamne, iartă-mă! -, ăia nu au contat. Votul într-un singur tur asta înseamnă, din păcate. Poţi să ai un primar într-un oraş cu două milioane de locuitori, cât are Bucureştiul, cu 200.000 de voturi. Asta a fost realitatea", a arătat Gelu Duminică.



El susţine că niciunul dintre candidaţi "nu îşi doreşte cu adevărat o mobilizare majoră a electoratului, cu toate că reprezentantul din Opoziţie nu iese decât dacă va fi o participare bună".



Gelu Duminică este de părere că la alegerile generale campania va fi "mai dinamică", dar a precizat că nu se aşteaptă la "viziuni reale".



"Şi asta pentru că antagonizarea poate să fie mai mare pe individ decât pe o formaţiune politică, care are şi oameni care pot fi 'urâţi', dar şi oameni care pot fi 'iubiţi', cu ghilimelele de rigoare. Generalizarea este mai mică, decât răul care este perceput cu figură, cu nume ş.a.m.d., cum este individul", a spus Duminică.



Sociologul nu se aşteaptă nici pentru alegerile parlamentare "la viziuni reale, consolidate".



"Mai ales dacă mă bazez pe ultimele măsuri luate în Parlament, care transpiră orice, dar nu o viziune sănătoasă privind dezvoltarea României. Şi aici mă refer la creşterile de pensii, salarii, stimulente acordate cadrelor didactice şi toate populismele astea pe care le-am văzut în ultimele zile. Mă aştept, deci, tot la o antagonizare a unui electorat împotriva celuilalt electorat. Nu cred că România profundă, România reală mai funcţionează la astfel de antagonizări. Cred că România reală are nevoie în momentul de faţă de viziuni, are nevoie de lideri carismatici, are nevoie de însufleţire, iar lumea politică românească nu are politicienii care să transmită astfel de mesaje", a subliniat Gelu Duminică.



* Vineri este ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale, aceasta urmând să se încheie sâmbătă, la ora 7,00. Peste o sută de candidaţi îşi vor disputa duminică fotoliul de primar general al Bucureştiului şi cele şase funcţii de primar de sector din Capitală.