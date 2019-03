Solicitarea lui Kevin Spacey de anulare a unui proces în care este acuzat de agresiune sexuală a fost respinsă

Solicitarea actorului Kevin Spacey de anulare a unui proces în care este acuzat de agresiune sexuală, pe motiv că el este cel vulnerabil în ceea ce privește încălcarea dreptului la viață privată și că va fi prejudiciat dacă numele reclamantului nu este făcut public, a fost respinsă, scrie Mediafax.

În septembrie 2018, înainte ca Spacey să fie pus sub acuzare de autoritățile din statul american Massachusetts pentru agresarea sexuală a unui tânăr de 18 ani, actorul a fost dat în judecată de un maseur. Acesta a spus că starul l-a obligat să îi atingă organele sexuale, în timpul unei petreceri la o reședință privată din Malibu.

Actorul a cerut, în februarie, anularea acestui proces, pe motiv că reclamantul se află sub protecția anonimatului. Constituția americană le oferă acuzaților dreptul de a cunoaște numele celor care îi reclamă, cel puțin în contextul unor infracțiuni. Totuși, în unele state americane, precum California, unde maseurul l-a dat în judecată pe Spacey, reclamanții pot alege să acționeze pe cineva în justiție sub protecția anonimatului, sub un pseudonim.

Spacey a motivat că, în prezent, locuiește în Baltimore, unde nu este permisă utilizarea unui pseudonim.

Totuși, miercuri, un judecător de la o instanță din California a respins solicitarea starului. "Solicitarea acuzatului de a ordona reclamantului să își facă publică identitatea este nepotrivită, având în vedere că cererea reclamantului de a continua procesul sub protecția anonimatului este în așteptare în instanță", potrivit contactmusic.com.

Pe 7 ianuarie, Kevin Spacey s-a prezentat la o audiere la un tribunal din Nantucket, Massachusetts, unde a fost pus sub acuzare pentru agresarea sexuală a unui tânăr de 18 ani, în 2016.

Actorul în vârstă de 59 de ani - acuzat de indecență, molestare și lovire, fapte pentru care riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare și înregistrarea ca agresor sexual - a pledat nevinovat.

Victima este fiul minor al unei prezentatoare a postului american Boston TV, iar aceasta este prima inculpare a lui Kevin Spacey de când cariera de actor i-a fost distrusă de acuzaţii de abuzuri sexuale săvârşite asupra unor bărbaţi.

Spacey mai este investigat de poliţia din Los Angeles pentru o acuzaţie de abuz sexual, într-un alt incident care a avut loc în 2016. O acuzaţie similară a fost respinsă de procurori pentru că era vorba de un presupus incident din 1992, iar fapta ar fi fost prescrisă.

Kevin Spacey este investigat şi de poliţia britanică, după ce mai mulţi bărbaţi l-au acuzat de diverse abuzuri sexuale săvârşite pe când era director artistic la Teatrul Old Vic din Londra, în perioada 2004 - 2015.

Considerat unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale, Kevin Spacey a dispărut din viața publică după un val de acuzații de abuz sexual care i s-au adus la sfârșitul anului 2017. Kevin Spacey a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele "American Beauty" şi "Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects". Pentru rolul lui Francis Underwood din "House of Cards", actorul american a fost lăudat de criticii de specialitate, a câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizat de cinci ori la premiile Primetime Emmy.