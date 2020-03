Solidaritate românească în...

Un mesaj postat pe o retea de socializare de un roman. Ma adresez comunitatii de romani (badante si nu numai)de pe raza orasului Caltanissetta. Daca sant persoane in dificultate (nu au unde locui -daca au fost concediate de angajatori) vreau sa ofer o canera din cele 2 pe care le detin in chirie pentru a locui momentan pana la o eventuala sistemare..Apoi daca sant femei fara locuri de munca sa ia legatura cu mine urgent la numarul 3203432512 ..si nu in ultimul rand persoanele aflate in impossibilitate de a face cumparaturi..va rog frumos sa nu va jenati ,incercam ci totii sa ne ajutam sa putem trece cu bine aceasta situatie de criza .(contactati-ma intre 15-20 orele)