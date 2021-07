Solistul şi chitaristul Billy Gibbons: ZZ Top va merge înainte după moartea basistului Dusty Hill

Solistul şi chitaristul Billy Gibbons a afirmat că trupa ZZ Top va merge înainte după moartea basistului Dusty Hill, anunţată pe 27 iulie, subliniind că aceasta a fost şi dorinţa lui, potrivit news.ro.

Gibbons a transmis prin intermediul „Trunk Nation” de la Sirius XM.

„Cum Dusty a spus înaintea plecării lui, «lăsaţi show-ul să continue» şi, cu respect, vom face în aşa fel încât să îi onorăm dorinţa”.

Un purtător de cuvânt al trupei a confirmat acest plan pentru Variety.

El va fi înlocuit de tehnicianul Elwood Francis, care a mai cântat la bass în absenţa lui Hill. Cel mai recent show al grupului cu Francis în locul lui Hill a fost susţinut pe 25 iulie, în Kentucky, în turneul care a debutat pe 16 iulie, cu Hill în lineup ca de obicei.

ZZ Top a continuat turneul după ce basistul a fost forţat să îl părăsească chiar după start. Ultimul show la care el a luat parte a avut loc pe 18 iulie, în Louisville.

Turneul este programat să continue în SUA până pe 22 decembrie şi să ajungă în Canada anul viitor.

Pe 27 iulie, solistul şi chitaristul Billy Gibbons şi bateristul Frank Beard au transmis: „Suntem întristaţi de vestea primită azi că al nostru Compadre, Dusty Hill, a murit în somn, în casa lui din Houston, Texas. Noi şi fanii ZZ Top din întreaga lume vom simţi lipsa prezenţei tale de neclintit, a bunătăţii şi angajamentului continuu. Vom fi mereu legaţi de acel «Blues Shuffle in C». Îţi va fi simţită lipsa, amigo”.

Nu a fost dezvăluită cauza decesului.

ZZ Top, înfiinţată în 1969, în Houston, Texas, este o trupă blues-Southern rock. Devenită celebră în formula Billy Gibbons (voce, chitară), Frank Beard (tobe) şi Dusty Hill (bas, clape), trupa a lansat 15 albume de studio, care au fost vândute în peste 25 de milioane de copii doar în Statele Unite.

Grupul, cunoscut pentru piese ca „Legs”, „Sharp Dressed Man” şi „Gimme all Your Lovin”, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. Trupa a cântat la Bucureşti în 2009.

Hill s-a născut în Dallas, în 1949 şi a cântat, în timpul şcolii, la violoncel, fapt care a făcut facilă trecerea spre bas. El, împreună cu fratele Rocky, chitarist, şi Beard cântau în trupe locale precum Warlocks, The Cellar Dwellers şi American Blues, având acelaşi circuit cu trupa lui Gibbons, Moving Sidewalks.

Cei doi fraţi au renunţat să cânte împreună, din cauza unor diferenţe creative, iar Hill şi Beard s-au mutat în Houston, unde s-au reunit cu Gibbons în ZZ Top.