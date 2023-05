Soltanovski, un apropiat al lui Putin și prieten cu Kirill, numit ambasador al Rusiei la Vatican

Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe noul ambasador al Federației Ruse la Sfântul Scaun: Ivan Soltanovski, care este succesorul lui Aleksander Avdeev, un diplomat care, de când Rusia a invadat Ucraina, a fost un interlocutor apreciat de Papa Francisc.

Numirea, anunțată de agenția de presă rusă "RIA Novosti", care citează respectivul decret prezidențial, va deveni completă atunci când noul ambasador își va prezenta scrisorile de acreditare în fața suplinitorului pentru Afaceri Generale de la Secretariatul de Stat, monseniorul Edgar Pena Parra, și Papei Francisc însuși. Dar faptul că a sosit la doar câteva zile după încheierea mandatului predecesorului său, săptămâna trecută, arată deja graba Moscovei de oferi un înlocuitor diplomatic.

Ambasadorul Soltanovski, în vârstă de 68 de ani, nu este o figură importantă în diplomația rusă, dar este familiarizat cu forurile multilaterale. A fost reprezentantul permanent la Consiliul Europei până în noiembrie anul trecut, când Putin a decis să-l retragă, în semn de protest față de măsurile luate după războiul din Ucraina. În trecut, diplomatul a lucrat în reprezentanțele Rusiei la OCDE de la Viena, dar și ale NATO, la Bruxelles.

Acum, va sosi la Vatican, un sediu diplomatic cu doi colaboratori, un ministru-consilier și un atașat, unde flutură steaguri rusești și doi militari sunt de gardă. Ambasadele Sloveniei și Angolei se află în aceeași clădire, iar la câțiva metri distanță, la numărul 22 din Via della Conciliazione, cele ale Braziliei și Argentinei. Aici, încălcând protocolul, a sosit însuși Papa Francisc, în ziua invaziei rusești a Ucrainei, pentru a vorbi cu ambasadorul Avdeev. Vladimir Putin, pe care l-a primit de trei ori în timpul Pontificatului său, nu i-a răspuns la telefon, a vrut să-i facă un gest izbitor lui Bergoglio, să dea o expresie plastică efortului său de a cere Kremlinului oprirea imediată a războiului.

De-a lungul lunilor, Papa Francisc a stabilit o relație strânsă cu ambasadorul Rusiei, care se afla la Roma de peste 10 ani. "A doua zi după începerea războiului - am crezut că nu se poate face, un lucru neobișnuit -, m-am dus la Ambasada Rusiei, pentru a vorbi cu ambasadorul, care este un om bun, pe care îl cunosc de șase ani, de când a sosit, un umanist", a povestit el însuși, luni mai târziu, în zborul de întoarcere din Bahrain: "Îmi amintesc un comentariu pe care mi l-a făcut atunci: "Nous sommes tombés dans la dictature de l'argent" ("Am căzut în dictatura banilor"), vorbind de civilizaţie. Un umanist, un om care luptă pentru egalitate. I-am spus că sunt dispus să merg la Moscova să vorbesc cu Putin, dacă este nevoie. Lavrov mi-a răspuns foarte politicos: mulțumesc, dar pentru moment nu este necesar. Dar, de atunci, am fost foarte interesați".

Papa Francisc, în special, a recurs la diplomatul rus de fiecare dată când a făcut o mediere umanitară. Ar fi fost cel puțin trei intervenții pentru eliberarea prizonierilor: pentru eliberarea luptătorilor din oțelăria Azovstal din Mariupol, după ce ar fi primit la Roma soțiile a doi dintre ei; apoi, când a primit câțiva exponenți ucraineni: "A venit și un lider militar, care se ocupă de schimbul de prizonieri, mereu cu consilierul religios al președintelui Zelenski. De data aceasta – însuși Papa Bergoglio le-a povestit iezuiților pe care i-a întâlnit în Kazahstan, după cum a raportat ulterior publicația "Civiltà Cattolica" – mi-au adus o listă cu peste 300 de prizonieri. Mi-au cerut să fac ceva pentru a face un schimb. L-am sunat imediat pe ambasadorul Rusiei, să văd dacă se poate face ceva, dacă se poate accelera un schimb de prizonieri". Și, în cele din urmă, în timpul recentei vizite de adio a lui Avdeev, Papa Francisc i-ar fi dat un mesaj, pe care să-l livreze Kremlinului, pentru a aduce acasă câțiva dintre copiii ucraineni deportați în Rusia. O mediere umanitară despre care Papa Francisc a vorbit, sâmbăta trecută, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Și care acum, previzibil, va putea continua cu noul ambasador.