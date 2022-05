Soluția președintelui Partidului Ecologist pentru reducerea prețurilor la energie: 'Naționalizarea este singura soluție'

Președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, a solicitat în repetate rânduri naționalizarea prin răscumpărare a companiilor de energie. El dă în acest sens exemplul Germaniei.

„România are nevoie de un guvern stabil, dar câteva remanieri trebuie făcute de către premier. Virgil Popescu ar trebui schimbat urgent de la Energie pentru că acest minister reprezintă motorul economiei și dictează prețurile în ultima perioadă. Pe de altă parte sunt convins că nimeni nu știe cine este Florin Spătaru și ce îl califică pe el ca ministru al Economiei.

Deși unora li se părea amuzant când PER a propus naționalizarea prin răscumpărare a companiilor de energie, Germania, săptămâna trecută, exact asta a aprobat: naționalizarea companiilor de energie. PER nu este comunist, naționalizarea este singura soluție pentru a ține cât de cât sub control prețurile. Dacă acum, acestea ar fi ale statului, s-ar putea reduce cel puțin la o treime prețul la energie”, spune Dănuț Pop.