SONDAJ - Ce CADOURI își doresc angajatele din România de la șefii lor, de 1 și 8 Martie

Tot mai multe companii acordă tichete şi carduri cadou cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie, trend întâlnit atât în rândul companiilor mari, cât şi în rândul celor mijlocii şi mici, potrivit datelor transmise de Up România.

Astfel, mai mult de 70% dintre companiile care acordă tichete şi carduri de masă, oferă şi tichete/carduri cadou, dintre care 5% sunt pentru zilele de 1 şi 8 martie, conform News.ro.

Citește și: EROU chiar și în timpul liber: un luptător SAS Prahova a SALVAT un copilaș de doi ani de la moarte

“8 martie este evenimentul pentru care companiile se străduiesc din ce în ce mai mult să fie creative în materie de cadouri. Tichetele şi cardurile cadou sunt un mod de recompensare foarte îndrăgit, prin prisma flexibilităţii pe care o oferă, alături de alte surprize pe care le pregătesc angajatorii pentru femeile din companie. Oferirea de tichete şi carduri cadou simplifică mult logistica companiilor, în special a celor fără departamente mari de HR, iar pentru femeile care le primesc reprezintă o mare bucurie întrucât îşi pot cumpăra cadoul mult dorit”, a arătat Elena Pap, directorul general Up România.

Tichetele şi cardurile cadou sunt un beneficiu tot mai des oferit de companii pentru 1 şi 8 martie, trend reflectat şi de modul în care au crescut vânzările în ultimii ani, creşterea fiind de la an la an cu aproximativ 18%. Pentru acest an, Up România estimează o creştere de 10% a volumului de tichete şi carduri cadou vândute cu această ocazie.

Tichetele cadou sunt scutite de taxe sociale, salariale şi patronale, precum şi de impozit, în limita unui plafon maxim de 150 de lei pentru fiecare salariat şi pentru fiecare copil minor. Conform datelor companiei Up România, companiile din Bucureşti – Ilfov, Braşov–Sibiu–Cluj şi cele din zona de Sud–Vest acordă cel mai mult acest beneficiu.

”Beneficiarii tichetelor şi cardurilor Up Cadou pot achiziţiona bijuterii, cosmetice, articole vestimentare şi încălţăminte, cărţi, jucării, obiecte de mobilier, decoraţiuni, electronice şi electrocasnice, servicii de turism etc. În perioada 1-15 martie 2020, Up România le oferă femeilor care beneficiază de carduri şi tichete Up Cadou promoţii importante la branduri îndrăgite, cum ar fi: Diverta, IPEKYIOL, KOTON, PARFOIS, PINKO, MaxMara, THE BODY SHOP”, se arată în comunicat.