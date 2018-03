Sondaj favorabil pentru Ionuţ Lupescu în lupta pentru şefia FRF: Lupescu susţinut de 117 membri, Burleanu de 88

Ionuţ Lupescu conduce în lupta pentru câştigarea alegerilor pentru preşedinţia FRF cu 117 voturi, actualul şef de la Casa Fotbalului, Răzvan Burleanu, fiind susţinut de 88 de membri afiliaţi, conform unor statistici realizate de un preşedinte al unei asociaţii judeţene. Marcel Puşcaş este al treilea în cursă, cu 36 de voturi.

"Toţi cei de la AJF-uri care l-au prins pe Lupescu, până în 2011, vor fi cu el, am convingerea asta. Pentru că nu au ce să-i reproşeze. Eu sunt în staful lui Lupescu, alături de alţi opt colegi, şi facem o situaţie a opţiunilor în paralel cu ei. În momentul ăsta, Lupescu are 117 voturi, Burleanu 88 şi 36 la Puşcaş. Restul nu sunt făcute, nu s-a acoperit toată ţara încă. Şi asta este varianta pesimistă”, a declarat, pentru News.ro, un preşedinte de AJF care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat la finalul lunii februarie că la alegerile pentru preşedinţia FRF vor participa 257 de membri afiliaţi.

Dintre cei care s-au declarat împotriva actualei conduceri a federaţiei, exprimându-şi susţinerea faţă de Ionuţ Lupescu, mai mulţi preşedinţi de asociaţii judeţene spun că sunt supuşi unor şicane din cauza opţiunilor lor.

Preşedintele AJF Gorj, Mihai Prunariu, a declarat, pentru News.ro, că observatorii din cadrul asociaţiei sale nu au mai fost delegaţi la meciuri în ultimul timp de către FRF pentru că şi-a exprimat susţinerea faţă de Lupescu.

"De patru etape, de când au început meciurile la Liga a II-a şi la Liga a III-a, nu au mai fost delegaţi observatori de la noi. Alţii au patru jocuri şi ai mei, care au câştigat postul printr-un concurs, nu au fost delegaţi în acest retur. Nu am cerut nicio explicaţie, dar era normal, celelalte judeţe au primit delegări. Au întrebat oamenii mei de ce nu primesc delegări şi li s-a spus că de sus a venit decizia, că ştim noi de ce. Până când eu mi-am exprimat susţinerea pentru Ionuţ Lupescu la alegerile pentru preşedinţia FRF, ei au avut delegări, anul ăsta nu. E ca o răzbunare faţă de faptul că eu sunt ostil actualei conduceri a Federaţiei Române de Fotbal. Nu am fost în relaţii nicodată, am avut nişte clinciuri şi la Cheile Grădiştei, la întâlnirea cu AJF-urile, m-au întrebat de ce am alte opţiuni şi le-am spus că ne despart foarte multe lucruri. E o răzbunare şi nu înţeleg de ce se răzbună pe nişte oameni care chiar nu au nicio vină. Numai pentru faptul că aparţin unei asociaţii care nu merg cu ei în alegeri. Nu e corect, dar pe mine neputându-se răzbuna, au ales varianta asta”, a declarat Prunariu.

Reprezentanţii a cinci asociaţii judeţene au fost excluşi din programul federaţiei de alocare a unui număr de mingi după ce preşedinţii acestora şi-au arătat susţinerea faţă de alt candidat în afara preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Preşedintele AJF Vrancea, Dan Dumitru, a declarat pentru News.ro, că este primul an când asociaţia sa nu a mai primit mingi din partea FRF.

"S-au trimis mingi la toţi membrii afiliaţi, mai puţin la cinci judeţe, care sunt puse pe lista neagră. Suntem noi, Maramureş, Gorj, Teleroman şi Mehedinţi. Noi nu am primit, restul colegilor au primit câte 24 de mingi. Cam aşa s-a dat, câte 24 de mingi de două ori pe an, dar nouă acum nu ne-a mai dat. Sunt şicane din astea de doi lei, ce să zic. Are legătură cu opţiunea mea la alegerile pentru şefia FRF, sunt lucruri care ţi le spun în faţă sau ţi le transmit prin alte căi. Eu sunt cu Lupescu la alegerile astea. Eu nu am încercat să vorbesc cu ei, pentru ce? Eu nu mă mai agit cu astea, m-am învăţat, eu sunt mai demult în colimatorul lor. Am intrat cam din prima în colimatorul lor, mă ştiu cu Bodescu ăsta de mai mult timp şi la mine a început hărţuirea din start. Eu nu am vrut să am de-a face cu el, pentru că nu e locul lui acolo. Eu nu am colaborat cu ei din prima”, a declarat Dan Dumitru.

La alegerile pentru preşedinţia FRF, care vor avea loc pe 18 aprilie, şi-au anunţat candidatura foştii internaţionali Ionuţ Lupescu şi Marcel Puşcaş şi actualul preşedinte al forului, Răzvan Burleanu, conform news.ro.