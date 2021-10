SONDAJ INSCOP: PNL a pierdut doar 3 procente de la alegerile parlamentare în ciuda luptei din partid. CÂT au PSD și AUR

Potrivit unui sondaj de opinie recent realizat de INSCOP, principalul partid aflat la guvernare are un scor de 22%, în scădere cu doar 3 procente de la alegerile parlamentare și în ciuda luptei violente pentru șefia partidului. La alegerile parlamentare din decembrie 2020, PNL a obținut 25%. PSD a ajuns în luna septembrie la un scor de peste 35% în intenția de vot a românilor, AUR atinge 17,1%, în timp ce doar 9,8% dintre români ar prefera USR.

Astfel, principala cădere este în dreptul USR, care acum este sub 10%, deși în urmă cu trei luni era creditat cu 13,2% din intenția de vot. PNL a fost scena unor lupte de partid agresive și care au culminat cu un Congres violent al partidului, unde tabăra Orban a lansat atacuri dure la adresa contracandidatului său, Florin Cîțu, noul președinte al PNL, dar și la adresa lui Klaus Iohannis.

Datele sondajului de opinie la nivel național au fost colectate în perioada 15-27 septembrie 2021 și au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.