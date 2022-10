SONDAJ - Populația Ucrainei se împotrivește categoric negocierilor de pace cu Rusia

Un sondaj realizare de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, 86% dintre ucrainieni sunt împotriva negocierilor de pace cu Rusia.

71% dintre respondenți sunt foarte de acord și 15% mai degrabă de acord cu faptul că #Ucraina ar trebui să continue rezistența armată, informează Nexta.

86% of #Ukrainians are against negotiations with #Russia, according to a #Kyiv International Institute of Sociology survey conducted on October 21-23.



71% of the respondents strongly agree and 15% rather agree that #Ukraine should continue armed resistance. pic.twitter.com/vHHKoujNYb