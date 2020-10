Sondaj - Trei din patru chiriași se așteaptă la o scădere a chiriilor pentru birouri

Trei din patru chiriași se așteaptă la o scădere a chiriilor până la sfârșitul anului viitor, arată un sondaj Colliers International. Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri consideră că epidemia le va afecta în continuare operațiunile, potrivit Mediafax.

Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri consideră că epidemia de Covid-19 le va afecta în continuare operațiunile, iar evoluția generală a afacerilor va deveni satisfăcătoare fie în a doua jumătate a anului 2021, fie în 2022, conform unui sondaj realizat de Colliers International în rândul a peste 100 de chiriași și proprietari de pe piața de birouri din România.

În timp ce majoritatea chiriașilor se așteaptă ca peste 50% dintre angajații lor să se întoarcă la birou până la jumătatea anului viitor, proprietarii estimează un impact pe termen mediu, majoritatea așteptându-se la o cerere cu cel puțin 10% mai mică decât în ultimii ani.

Aproximativ 42% dintre chiriași se confruntă cu un impact negativ sau oarecum negativ asupra afacerii lor din cauza Covid-19, potrivit sondajului Colliers International efectuat în rândul chiriașilor. În acest context, jumătate dintre respondenți aveau mai puțin de 10% din angajați la birou în septembrie, o altă treime având între 10% și 50% din echipă la birou. Ponderea marilor companii (cu peste 500 de angajați) cu mai puțin de 10% din forța de muncă în birou este mai mare decât ponderea companiilor mai mici cu aceleași niveluri de prezență la locul de muncă - 63% față de aproape 43%, ceea ce influențează impactul asupra ocupării și impresia că oamenii nu s-au întors la birou.

O mare parte a respondenților continuă angajările și doar o mică parte din companii disponibilizează în prezent oameni sau intenționează să facă acest lucru. În plus, destul de multe și-au amânat planurile de creștere cu până la un an și își vor păstra decizia dacă activitatea nu se îmbunătățește din cauza impactului economic al COVID-19.

„În viitor, majoritatea companiilor fie își păstrează neschimbată suprafața de birouri ocupată, fie caută o scădere moderată, între 10 și 30%, ambele variante având ponderi destul de egale. Totuși, observăm că angajatorii mari sunt mai predispuși să-și reducă spațiul de birouri ocupat în viitor față de companiile mai mici, ceea ce înseamnă mai multe spații disponibile pentru subînchiriere. Există încă multe incertitudini, așa că viitorul mod de lucru rămâne încă să fie stabilit, majoritatea companiilor planificând probabil să adopte un sistem hibrid care să acopere atât munca la distanță, cât și munca la birou”, spune Sebastian Dragomir, Partner and Head of Office Advisory at Colliers International.

În ceea ce privește nivelul chiriilor, 3 din 4 chiriași se așteaptă la o scădere a chiriilor până la sfârșitul anului viitor, ceea ce nu e improbabil, având în vedere presiunea pe business pe care o au companiile, în general, precum și poziția de forță în relațiile cu proprietarii. Totuși, nivelul chiriilor din România este mic în raport cu standardele regionale, astfel încât consultanții Colliers International nu se așteaptă la schimbări semnificative, ci se așteaptă mai degrabă la condiții de leasing îmbunătățite în ceea ce privește termenii contractuali sau stimulentele.

Majoritatea proprietarilor de spații de birouri (67%) mizează pe o piață stabilă, cu chirii în stagnare, și doar 24% se așteaptă la o corecție la nivelului chiriei, conform sondajului Colliers International desfășurat în rândul proprietarilor de birouri care au portofolii de spații atât în București, cât și în orașele regionale. În ceea ce privește rata de neocupare în următoarele 12 luni, 64% dintre respondenți se așteaptă să crească într-o oarecare măsură, alături de dorința de a oferi stimulente sporite (79% dintre respondenți) ceea ce evidențiază o schimbare către o piață a chiriașilor.

În ceea ce privește reînnoirea contractelor de închiriere, ponderea semnificativă a respondenților nu confirmă nicio modificare față de anii precedenți. Cu toate acestea, 30% dintre proprietari au observat o scădere a suprafețelor închiriate, în timp ce 24% dintre respondenți au pierdut teren din cauza chiriei și a duratei reducerilor contractelor de închiriere.

Pandemia nu a schimbat semnificativ planurile de dezvoltare ale proprietarilor de clădiri de birouri și lucrurile par să rămână oarecum sub control, de vreme ce majoritatea respondenților declară că proiectele lor progresează normal, și doar o mică parte (9%) a trebuit să-și întârzie involuntar planurile cu până la un an.

„Comparativ cu perioada 2018-2019, cererea este semnificativ mai mică pentru majoritatea proprietarilor care au participat la acest sondaj, ceea ce oferă argumente pentru ca termenii de leasing să devină mai favorabili pentru chiriași. De asemenea, proprietarii de birouri iau măsuri menite să atenueze un eventual impact negativ și vor încerca să rămână în legătură cu chiriașii lor și să țină cont de nevoile acestora. Mai mult, în timp ce rata de neocupare va crește probabil, pe fondul epidemiei de coronavirus, suntem încrezători că spațiile rămase libere pot fi absorbite în timp, deoarece stocul total de birouri din București și, în general, din România, este mic pentru o economie în creștere bazată pe servicii. Totuși, balanța va înclina cu siguranță către chiriași în următorii ani”, încheie Sebastian Dragomir.