SONDAJUL surpriză. Operațiunea Macron a fost declanșată și se țintește peste jumătate din electoratul român (RTV)

PSD a pierdut tot ce a câștigat la algerile locale și parlamentare! Conform celor mai optimiste sondaje, social-democrații conduși de Liviu Dragnea au ajuns la 35%, de la 46%, iar cele mai pesimiste îi dau la 27%.

Opoziția pare să capete o nouă dimensiune. Emmanuel Macron vrea crearea unui pol puternic în Parlamentul European, care să contreze PPE și S&D. Grupare ”En Marche” ar putea domina România. USR, MRÎ, ALDE, Pro România, UDMR, PMP ar putea face ca grupul politic ”En Marche” să dețină aproximativ 50% din politica românească.

Citește și: Jandarmeria reacționează la postarea lui Cristian Dide!

Astfel, conform unui sondaj prezentat de Victor Ciutacu la România TV, joi seara, USR deține 12%, MRÎ are 11%, ALDE e cotată cu 10%, Pro România are 9 procente, UDMR are 3%, iar PMP are 2%.