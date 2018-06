Sorana Cârstea îi ceartă pe românii dezamăgiți că a fost ELIMINATĂ de la Roland Garros: 'Toți sunt experți în tenis'

Sorana Cîrstea a fst eliminată după doar un meci câștigat la Roland Garros, iar jucătoarea le răspunde celor care o critică. Sorana a izbucnit la adresa românilor experți în toate.

"Fiecare e liber să-și exprime opinia. Eu știu foarte bine de ce am nevoie după atâția ani petrecuți în circuit. În ziua de azi, în România, toți sunt experți în tenis. Nu mă afectează criticile. Am devenit indiferentă la tot. Eu sunt în bula mea, alături de echipa mea, știu ce am de făcut și asta e tot ce contează", a spus Sorana, citată de Fanatik.

După un meci de aproape 3 ore, Sorana a cedat în fata australiencei Daria Gavrilova (pe locul 24 WTA), cu un scor final de 4-6, 7-6, 6-3.

Eforturile Soranei Cârstea au fost răsplătite cu un cec de 40 000 de euro.