Sorana Cîrstea, după minunea de la Wimbledon: Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi

Sorana Cîrstea a declarat, joi, după ce s-a calificat în turul trei la Wimbledon, că la meciul cu Victoria Azarenka atmosfera a fost cea mai bună pe care a întâlnit-o în carieră şi a menţionat că publicul a ajutat-o mult.

“Trebuie să spun asta... Joc tenis profesionist de la 16 an, dar aceasta a fost cea mai bună atmosferă pe care am întâlnit-o. Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câştig cu Vika. Este o jucătoare incredibilă, foarte greu de jucat împotriva ei. Când am văzut tragerea la sorţi nu prea zâmbeam... Dar cred că am jucat foarte agresiv şi am încercat să îmi fac jocul şi a funcţionat. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi. Să jucăm din nou cu public este absolut special şi de departe aceasta este cea mai frumoasă amintire a carierei mele”, a spus Cîrstea.

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 45 WTA , s-a calificat, joi, în turul trei la turneul de grand slam de la Wimbledon, trecând în runda secundă de favorita 12, sportiva din Belarus Victoria Azarenka (14 WTA). Românca s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, în două ore şi 18 minute.

În turul trei, românca o va întâlni pe britanica de origine română Emma Răducanu, locul 338 WTA.

Pentru Sorana Cîrstea este a patra prezenţă în turul trei, cea mai bună performanţă a sa la Wimbledon. Ultima dată, ea a mai jucat în turul trei în 2017.