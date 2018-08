Sorana Cîrstea va debuta la US Open împotriva unei jucătoare din America

Pe jumătatea inferioară au poposit trei românce, simetric faţă de prima. Sorana Cîrstea a fost trimisă pe sfertul favoritei patru, Angelique Kerber, şi va debuta împotriva unei americance - Alison Riske, scrie Mediafax.

Monica Niculescu îşi va afla prima adversară la capătul concursului de calificare, în timp ce Mihaela Buzărnescu, cap de serie 21, va juca împotriva unei sportive din Cehia, Marketa Vondrousova (102 WTA).

România are şase reprezentante direct acceptate pe tabloul principal de la US Open 2018 - toate aflate între primele 75 de sportive ale lumii la începutul acestei săptămâni - Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Monica Niculescu şi Ana Bogdan. Alexandra Dulgheru este singura tricoloră care mai poate ajunge pe main draw via calificări.

Turneul US Open se va desfășura în perioada 27 august - 9 septembrie.