Sorin Cîmpeanu răspunde criticilor: 'Nu pot fi de acord cu burse sociale pentru elevii din familii cu venituri mari'

Ministrul Educației transmite sâmbătă că toți elevii care au nevoie de bursă socială o vor primi în continuare, după acuzațiile potrivit cărora printr-un ordin de ministru bursa socială pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate, ar fi fost „eliminată pe furiș”.

„Toți elevii care au nevoie de sprijin din perspectiva socio-economică sau medicală primesc anul acesta burse sociale in valoare de 200 lei/luna, 12 luni/an! Bursa socială poate fi cumulata cu bursa de sociala sau bursa de merit! Conștient de faptul că anumite categorii de elevi se află în situații de dezavantaj independent de statutul socio-economic, Ministerul Educației a decis să acorde burse sociale în același cuantum minim, garantat, de 200 de lei nu doar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse, ci și altor categorii de copii și tineri de vârstă şcolară aflaţi în situaţie de risc, indiferent de venitul familiei: tineri cu dizabilităţi sau boli cronice, copii care provin din centrele de plasament, orfanii de unul sau de ambii părinţi. Și acest tip de sprijin este acrodat pe toată durata anului calendaristic”, a scris ministrul pe Facebook.

„Reprezentanții politicianismului care solicita sa primească burse sociale și toți elevii proveniți din familii cu venituri mari sau foarte mari, doar pentru ca locuind in proximitatea marilor orașe învață in licee din București, Cluj, Iasi, Timișoara sau Sibiu, solicita ca elevii aflați cu adevărat in dificultate sa aibă un sprijin material puternic diminuat! Iar cu acest lucru Ministerul Educatiei NU poate fi de acord!”, a adăugat Cîmpeanu.