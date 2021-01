Sorin Cîmpeanu, despre învățământul online: 'Am văzut raportări din judeţe în care 92-96% s-a derulat perfect, lucru pe care nu îl cred'

Ministrul Educaţiei Naţionale, Sorin Cîmpeanu, afirmă că sistemul de educaţie din România are probleme în ceea ce priveşte performanţa, dar mai importate sunt problemele legate de lipsa unui acces echitabil la educaţie, în acest context spunând că problemele din ultima perioadă trebuie evaluate din punctul de vedere al materiei asimilate de elevi, nu din perspectiva materiei predate de profesori. Cîmpeanu a dezvăluit că a primit din unele judeţe raportări care arată că în proporţie de peste 90% învăţământul online s-a desfăşurat ”perfect”, lucru pe care ministru susţine că nu îl crede, anunță news.ro.

”Problemele de performanţă în Educaţie sunt esenţiale în România, însă deasupra lor, mai importante, sunt problemele de echitate. Sunt discrepanţele urban – rural, diversitatea şcolilor este foarte mare. Tocmai în asta constă şi dificultatea clarificării unor acţiuni remediale, pentru că ele trebuie să se bazeze pe ceea ce au asimilat elevii şi nu pe ceea ce au predat sau nu au predat profesorii. Deci trebuie evaluări asupra pierderilor suferite pe parcursul perioadei de criză sanitară, pentru că aceste pierderi sunt, şi sunt foarte mari”, a declarat Sorin Cîmpeanu într-o intervenţie telefonică, miercuri seară la B1 TV.

Acesta a precizat că a primit raportări din unele judeţe care susţin că, în proporţie de peste 90%, învăţământul online s-a desfăşurat fără probleme, în acest context Cîmpeanu susţinând că nu crede în veridicitatea acestora.

Totodată ministrul Educaţiei a afirmat că există un număr ridicat de elevi care se află în situaţia de a nu li se încheia mediile la finalul primului semestru al anului şcolar în curs, el precizând că a cerut din teritoriu raportări cu privire la cauzele care au dus la aceste situaţii.

”Mă bazez pe... insist pentru raportări reale, pentru că am văzut raportări din judeţe în care 92 – 96% s-a derulat perfect învăţământul online, lucru pe care am afirmat clar: nu îl cred. Dacă ar fi fost să fie aşa, nu am mai fi avut acum nicio problemă şi de asta am cerut aceste raportări împreună cu cauzele care au generat un număr mare de elevi aflaţi în risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe parcursul primului semestru”, a adăugat ministrul Educaţiei.