Sorin Cîmpeanu îl avertizează pe Florin Cîțu să nu îl păcălească: Să fie creştere, nu creştere negativă, ştim exact suma de anul trecut alocată educaţiei

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă că solicită o creştere ”cât de mică” a bugetului alocat educaţiei. ”Dacă bugetul în educaţie nu va avea o creştere cât de mică, eu nu ştiu să rezolv problemele din educaţie fără resurse financiare”, afirmă ministrul, subliniind că este nevoie ca această creştere să se regăsească în costul standard per elev, pentru a fi alocaţi mai mulţi bani cheltuielilor de funcţionare a şcolilor din România.

”Eu am făcut deja o afirmaţie, cred că este cunoscută: dacă bugetul în educaţie nu va avea o creştere cât de mică, eu nu ştiu să rezolv problemele din educaţie fără resurse financiare. Am mai trecut prin postul ăsta, pretind că ştiu ce se poate şi ce nu se poate. Am mai trecut printr-o experienţă nefericită prin care, în anul 2015, pentru cercetarea din România aveam 0,33% din produsul intern brut alocat, am stabilit patru creşteri succesive prin care să ne atingem ţinta de 1% din finanţare publică a cercetării şi, de la 0,33%, prin cele patru creşteri prin care trebuia să ajungem la 1, am ajuns la 0,16. Atât de mari au fost creşterile, iertaţi-mi ironia, încât de la 0,33 am ajuns la jumătate. (...) Să fie creştere, nu creştere negativă, ştim exact suma de anul trecut alocată educaţiei, solicit o creştere”, a afirmat ministrul Educaţiei Naţionale, miercuri seară, într-o emisiune la Digi 24.

Citește și: PSD face front comun cu AUR! Solicitarea lui Alexandru Rafila

Sorin Cîmpeanu a explicat că o componentă a creşterii bugetului alocat educaţiei trebuie să regăsească în costul standard alocat şcolarizării fiecărui elev care include un procent pentru fondul de salarii, al cărui nivel a crescut şi unul pentru cheltuieli materiale, care a crescut ”aproape nesemnificativ”.

”Componenta de salarii este foarte importantă, tocmai ce am lăudat corpul profesoral din România pentru eforturile şi înţelegerea şi empatia de care a dat dovadă. Creşterile salariale sunt binemeritate le susţin, creşterile salariale în educaţie sunt şi o obligaţie legală, însă consider că încă şi mai importante sunt cheltuielile de funcţionare în şcolile româneşti, vorbesc de preuniversitar. Ca să îmbinăm ambele lucruri, voi susţine ca din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să poată fi acordate drepturi salariale în domeniul de educaţie şi un criteriu care mi se pare corect este cel al performanţei, performanţa judecată nu neapărat prin excelenţă, nu elitismul. Este mult mai greu să duci un elev de la nota 5 la nota 6 decât să-l duci de la nota 9 la nota 10”, a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.

Citește și: Pacient confirmat cu coronavirus după ce s-a vaccinat împotriva virusului! Care este explicația

Discuţiile despre buget vor începe ”în mod real” săptămâna viitoare, a menţionat Sorin Cîmpeanu.