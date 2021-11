Sorin Cîmpeanu, reacție în scandalul testelor de salivă 'la pachet': 'Avem o problemă în plus care nu este insurmontabilă'

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat despre testele de salivă care au fost livrate pe componente că reprezintă o problemă în plus deoarece trebuie să fie asamblate de profesori. Totuși, problema nu este insurmontabilă, iar avantajul testării este mult mai important, a precizat Cîmpeanu.

Testele au fost livrate dezasamblate și angajații școlilor trebuie să le asambleze pentru a fi folosite de elevi. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă, la Aleph News, că nu a știut că testele sunt livrate pe componente de producător.

„Inspectoratele școlare au primit ieri (n.r.-vineri, 26 noiembrie) aceste teste ocazie cu care am constatat că avem o problemă în plus care nu este insurmontabilă... Eu personal nu știam, dar am fost informat de domnul Raed Arafat că acesta este modul în care testele au fost în întreaga lume în această perioadă de criză sanitară... Este o problemă pentru personalul din școli, apreciez eforturile pe care le-au făcut colegii mei, avantajele existenței testelor în școli sunt mult mai importante”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Cadrele didactice care s-au implicat în această activitate înclusiv sâmbătă vor fi recompensate cu zi liberă, a adăugat Cîmpeanu. Acesta a mai spus că fiecare test este însoțit de instrucțiuni de utilizare și de certificatul de conformitate.

Agenția Națională a Medicamentului a elaborat cerințele de performanță și reglementare în baza cărora a fost elaborat caietul de sarcini pentru achiziția testelor, iar IGSU le-a recepționat, a precizat ministrul Educației.

În prima tranșă, România a comandat 6,5 milioane de teste. Următoarele transporturi vor ajunge în țară în prima parte a lunii decembrie.

Testele de salivă vor fi folosite prima dată joi, 2 decembrie, odată cu revenirea copiilor la școală. Modul de utilizare a testelor va fi explicat și prin clipuri video, a mai anunțat Cîmpeanu.

Potrivit regulilor stabilite de autorități, testarea cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se va realiza în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs.

Testarea se va efectua în sala de clasă sau în alte spatii, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unității de învățământ, dar și la domiciliu, sub îndrumarea părinților.

Persoanele responsabile din cadrul unităților de învățământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios.

Testele pozitive descoperite în unitățile de învățământ vor fi aruncate în coșuri de gunoi prevăzute cu capac, pedală și sac de gunoi. Ulterior, acestea vor fi eliminate pe un circuit separat.