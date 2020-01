Sorin Oprescu, poveste HALUCINANTĂ cu procurorii DNA: mi-au scos parchetul din casă / VIDEO

Fostul primar al Capitalei, medicul Sorin Oprescu, i-a acordat un interviu jurnalistului România TV, Victor Ciutacu. Oprescu a povestit cum au decurs perchezițiile procurorilor DNA și arată că i-au căutat inclusiv sub cotețul câinelui, dar i-au scos și parchetul din casă.

”VICTOR CIUTACU: Au circulat o gramada de legende despre noaptea fatidica de duminica spre luni. E adevarat ca au venit sa va caute inclusiv in cotetul cainelui?

SORIN OPRESCU: nu, bine au fost...s-au uitat si sub cotet. Eu eram cum va spuneam la masterat si ma uitam la Tv si il auzeam pe rapostaul Vadim, Dumnezeu sa-l ierte, il auzeam domne, va spun eu, m-au informat generalii mei, i-au gasit sub cusca cainelui.

VICTOR CIUTACU: Iar afla Vadim de la generali?

SORIN OPRESCU: Avea in jurul dansului...dar nu..alea erau legende care aparusera la momentul ala. In schimb mi-au scos parchetul.

VICTOR CIUTACU: V-au scos parchetul?

Sorin OPRESCU: Oo..sigur, dar m-au intrebat

VICTOR: Si daca dvs spuneati nu, ce faceau?

Sorin OPRESCU: Tot il scoteau, dar nu conteaza. Am spus da, sigur ca da numai ca va rog sa-l puneti la loc, nu ma lasati asa cu parchetul in mijlocul casei. Si au spus..aaa..e ca si rezolvat, il punem la loc. Ce dracu sa pui la loc? Dar zic, acum v-ati linistit? DA sigur nu e nicio problema.. Nu stiu domne..uita-te tu daca pe mine nu ma crezi. Sunt momente despre care nu vreau să-mi aduc aminte.

VICTOR CIUTACU: Au fost doua imagini care pe mine m-au marcat dincolo de relatia noastra de ani de zile, unul imaginea minunata si idilica cu dna Kovesi la nunta cu Berbeceanu in timp ce primea informari despre arestarea dvs.

Sorin OPRESCU: Da, pai fusese cu o saptamana inainte. Acum stiti, e proverbul ala romanesc, ce stie satul nu stie barbatul. Nici eu nu stiam , dar cu o saptamana inainte mi-au confirmat conducatorii de la "beciul domnesc". Domne, de acum o saptamana e pregatit aici.

VICTOR CIUTACU: VA pregatisera ca in reclama, un loc in celula?

Sorin OPRESCU : DA! L-am gasit acolo sub o patura pe Munaf, care isi dormea somul linistit. Am fost amandoi colegi de postuniversitara, primul gest a fost ca a trebuit sa il imbrac ca era in pantaloni scurti si bluzita. Si l-am intrebat : Tu ce cauti aici? Zice..nu stiu, ca au venit si m-au luat de acolo, m-au suit intr-un avion si m-au adus incoace. Bine ma..asta a fost tot.

Sorin OPRESCU: Da, au fost momente ciudate, acum apropo de zvonuri, de din astia care toata ziua nu au ce face, cu ani de zile in urma, si dovada a venit cand am intrebat si mi s-a spus ca din 6 in 6 luni de zile eram ascultat pe siguranta nationala. Dar stau si ma intreb de ce, daca nu s-a putut demonstra nimic. Totusi aveam in spatele meu 7 ani de zile, sa nu va inchipuiti ca imi facea placere sa stau de vorba pe tel ca nici nu aveam timp. Domne, dar daca nu ai avut de ce sa te legi, de unde s-a declansat asta? De unde dupa un an de zile de stat pe scaun la primaria generala si muncit cu aia si batut campii si orasul, de ce in fiecare saptamana, nu va exagerez cu nimic, apareau din astia care incepeau. Maine va aresteaza pe dvs, poimaine pe fiul dvs si asa mai departe.”, a spus Sorin Oprescu, într-un interviu pentru România TV.